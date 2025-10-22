³ô¼°²ñ¼ÒTAIAN¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¦¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTAIAN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼ÅÄ ËáÍý»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§²ÃÆ£ ¾¡É§¡Ë¤«¤é5,000Ëü±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢All in Oneº§Îé±ã²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖOiwaii¡Ê¥ª¥¤¥ï¥¤ー¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¶È³¦¸þ¤±»ö¶È¤ò¼ç¼´¤È¤·¡¢½Ë¤¤»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤È¿Í¡¦¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è°ú»ö¶È¼Ô¿ô¤Ï750¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢¸ÜµÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢MRR¤âÌó200¡ó¤È·øÄ´¤Ê¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¼°¾ì¤¬»ý¤Ä»ñ»º¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ë¡¿Í±ã²ñ´´»ö¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡ÖCanjii¡Ê¥«¥ó¥¸ー¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÎÎ°è¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹À¤Èº£¸å¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÍèÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄ´Ã£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ¶âÄ´Ã£³µÍ×
¶âÍ»µ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô
¼ÚÆþ¶â³Û¡§5,000Ëü±ß
ÊÖºÑ´ü´Ö¡§Ã»´ü
¢¨ËÜ¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤ÎÉÕÍ¿Åù¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ç¥Ã¥È¡Ë¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
³ÆÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô
»ÍÃ«Ë¡¿ÍÂè°ìÉô ÉôÄ¹¡¡º½Ã« ±Ñ¾¼
³ô¼°²ñ¼ÒTAIAN¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ä¤µ¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ç°î¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢All in Oneº§Îé±ã²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖOiwaii¡×¤äË¡¿Í¸þ¤±AI¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥ó¥Êー¡ÖCanjii¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤ª¤è¤Ó±ã²ñÎÎ°è¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¹Ô¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¶È³¦²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤Æ¸ÜµÒËþÂ¡¦½¾¶È°÷ËþÂ¤ÎÁÐÊý¤òÄÉµá¤¹¤ë·Ð±Ä»ÑÀª¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¶¯²½¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿»ö¶ÈÀ®Ä¹À¡¢¼¡À¤Âå¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ·ÑÂ³Åª¤Êµ»½ÑÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¶¯¸Ç¤Ê³«È¯ÂÎÀ©¤Ë¾ÍèÀ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÍ»»ñ¤ò¼Â¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£Åö¹Ô¤Ï¤½¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢º£¸å¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTAIAN
ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡Â¼ÅÄ ËáÍý»Ò
º£²ó¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹ÔÍÍ¤«¤é¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¶È³¦¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Åö¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ë¤¤»ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î±ÊÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤¬½¸¤¦¤³¤È¤Ç°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ëÎÏ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø¤ÎÎå¤ß¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍ»»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¡È½Ë¤¤¡É¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTAIAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTAIAN¡Ê¥¿¥¤¥¢¥ó¡Ë
ÀßÎ©¡§2020Ç¯6·î23Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É°ìÃúÌÜ34-16 À¶¿å¥Ó¥ë3F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼ÅÄ ËáÍý»Ò
URL¡§https://taian-inc.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¦¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
º§Îé±ã²ñ»ö¶È
- Web¾·ÂÔ¾õ¡¦ÀÊ¼¡É½¡ÖConcept Marry¡×https://concept-marry.taian-inc.com/
- All in One º§Îé±ã²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖOiwaii¡×https://oiwaii.taian-inc.com/
- ¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Web¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥À¥ëDX¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×https://www.blog.taian-inc.com/
Ë¡¿Í¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È
- AI¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥ó¥Êー¡ÖCanjii¡×https://canjii.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒTAIAN
³ô¼°²ñ¼ÒTAIAN¡Ê¥¿¥¤¥¢¥ó¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¥¢¥Ä¤µ¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Ç°î¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ä¤½¤ì¤é¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡È¤ª½Ë¤¤¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ø½Ë¤¤»ö¤Ç¼Ò²ñÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤ë¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¶È³¦¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£