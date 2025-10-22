AI活用の“効果”を見える化する「レポート機能」追加。メール対応を自動化するAIエージェント『yaritori AI』がアップデート

Onebox株式会社

Onebox株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：奥村 恒太、以下：当社）は、メール対応を自動化するAIエージェント『yaritori AI(https://yaritori.jp/function/yaritori-ai/)』の機能アップデートを行いました。

今回のアップデートでは、AIエージェントの使用回数や、生成された返信文に対する評価（「いいね」「ダメ」など）を可視化できるレポート機能を新たに追加しました。これにより、AI導入担当者は現場での活用状況や成果を定量的に把握し、導入効果を社内に説明・検証しやすくなります。

リリース背景

当社は、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信などフロントオフィス業務を効率化するメール起点のDXツール『yaritori（ヤリトリ）(https://yaritori.jp/)』を提供しています。主なユーザーはフロントオフィス担当者（営業・カスタマーサポートなど）で、多種多様な問い合わせ対応をスピードと品質を両立しながら行っています。

一方で、こうした業務は、業務の再現性が高く反復的なタスクが多いことに加え、メールやドキュメントなどの非構造化データを扱うため、 生成AIを活用することによる改善余地も残っています。

そこで当社は、2025年6月に過去のメール履歴を参照し、適切な回答文を瞬時に生成することができるAIエージェント『yaritori AI(https://yaritori.jp/function/yaritori-ai/)』をリリースしました。

リリース以降も、製品マニュアルなどのナレッジを学習する機能や、役割・トーン＆マナーをカスタマイズできる機能など、継続的にアップデートを重ねており、今回新たに、AIエージェントの使用状況がわかるレポート機能を追加しました。

アップデート内容

『yaritori AI』は、LLMと独自データ（メールデータやFAQ・ナレッジ）を活用し、適切な回答文を瞬時に生成するAIエージェントです。マルチエージェント構成とRAG（検索拡張生成）を採用し、精度の高いメール対応業務を完全遂行します。また、GmailやOutlookとワンクリックで同期し、すぐに利用できる点も特徴です。

今回新たにAIエージェントの使用状況がわかるレポート機能を追加しました。メッセージ生成回数や「いいね／ダメ」などの評価数を確認でき、AIが現場でどの程度活用されているかを定量的に把握できます。

AI導入を推進する企業担当者にとって、「導入効果をどう説明するか」は常に大きな課題です。本機能を活用することで、AIの貢献度をデータで示し、ROI（投資対効果）の検証や運用方針の最適化が可能になります。

今後の展望

当社は、AIに仕事を“任せる”時代に向けて、メール対応の完全自動化を目指したAIエージェントの開発を強化しています。

今後のアップデートでは、AIエージェントが生成したメッセージに対して追加の指示を出せる機能を実装予定です。さらに、AIエージェントが指示内容を記憶し、次回以降の応答に反映できるようになります。

これにより、誤った回答をした場合でも、その場で修正を指示でき、学習した内容を踏まえたより精度の高い返信を自動で生成できるようになります。

Onebox株式会社について

2020年3月創業のAI・DXスタートアップ企業です。AI・DXについての情報発信からツール提供まで一気通貫で実施しています。

■ 事業内容

1. メールDXツール『yaritori(https://yaritori.jp/)』

メール対応の効率化から始めるAI DXツールです。AIエージェントと協働し、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信などをワンストップで実行できます。

2. オンラインアシスタント『yaritori アシスト(https://yaritori.jp/assistant/)』

最先端のAI技術などを活用し、非コア業務の代行や業務プロセスの改善を実現するオンラインアシスタントサービスです。

3. 法人・ビジネスカード比較メディア『FUKUROU(https://fukurou.yaritori.jp/card/)』

中小企業向けにAI・DXなどの最新テクノロジー情報を発信。法人・ビジネスカードの選び方を支援する比較メディアなどを運営しています。

■ 会社概要

会社名 ：Onebox株式会社

公式サイト：https://onebox.tokyo/

代表取締役：奥村 恒太

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目１０番８号 渋谷道玄坂東急ビル２階







