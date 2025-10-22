TieUps、新たに「リットリンク広告」事業開始。350万人のZ世代・クリエイターに属性別ターゲティングが可能な広告商品を提供

TieUps株式会社

個性を可視化しタイアップを促進するTieUps株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小原 史啓、以下、当社）は、ブランディングプロフィールツール「lit.link（リットリンク）」において、「リットリンク広告」事業を開始したことをお知らせします。 Z世代のクリエイター350万人にターゲティングでき、成果報酬型にも対応しています。

■ lit.linkとは

lit.link（リットリンク）は、TieUps株式会社が提供するブランディングプロフィールツールです。2020年のサービス開始以来、Z世代を中心に利用者を拡大し、すでに350万ユーザーを突破しました。多彩なデザインテンプレートやカスタマイズ性により、誰でも自分らしいプロフィールページを簡単に作成できる点が特徴です。

■ 広告事業提供の背景

生活者の情報接点がリアルからオンラインへ移行する中で、インターネット広告市場は年々拡大し、いまやテレビ・紙媒体を上回る規模に成長しています。そして、インターネット広告の中でも特に成長を牽引してきたのが、検索連動型広告とSNS広告でした。

しかし近年、AI検索や生成AIの普及により、検索行動そのものが変化し、検索連動型広告の効果は徐々に伸び悩みを見せています。

一方で、SNS広告は安定した成長を続けています。個人発信を起点に、フォロワーとの共感や信頼を軸に商品やブランドが選ばれる時代へと変化し、インフルエンサーやクリエイターが持つ影響力が、これまで以上に重要になっています。

こうした変化を背景に、TieUpsはZ世代を中心とした350万人のクリエイター基盤を活用し、企業と個人を自然につなぐ新しい広告として「リットリンク広告」を開始いたしました。

■ リットリンク広告の特徴

当社は「個人の活動が、楽しく表現できる状態をつくり、個性を価値に変える。」というミッションのもと、広告事業を単なる一方通行の発信にとどめず、企業にとっては新しいマーケティングチャネル、クリエイターにとっては活動機会の拡大となる仕組みを目指します。

今回開始する広告事業では、リットリンクのユーザー基盤を活用し、以下のような施策が可能になります。

１.国内初（※当社調べ）の属性別ターゲティング広告

リットリンクに登録しているクリエイターの属性（ジャンル／活動領域）を指定し、最適なターゲットに絞ったうえで広告を配信できます。

２.成果報酬型も可能な料金体系

以下の料金体系が可能です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64592/table/80_1_14ba7a1bd6335f7113f2f773437adca7.jpg?v=202510230857 ]

３.多様な目的別の施策として広告メニューをカスタイマイズ対応可能

以下を中心とした広告のカスタマイズへの対応も可能です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64592/table/80_2_10d76c59fa7fb23291cf7528be13d203.jpg?v=202510230857 ]

■ TieUps株式会社について

「クリエイター・ファン・企業のタイアップ経済圏」をVisionに掲げ、「個人の活動が楽しく表現できる状態をつくり、個性を価値に変える。」をMissionに、テクノロジーの力で社会に貢献する共創プラットフォームを開発・運営しています。現在、以下の2サービスを展開中です。



lit.link（リットリンク）

SNS・EC・動画・ブログなど複数のリンクを一つにまとめられるブランディングプロフィールページツール。現在350万ユーザーを突破し、Z世代を中心に支持を集めています。

TieUps（タイアップス）

コミュニティを通じて生活者の推奨行動を促進する推し行動促進マーケティングプラットフォーム。

■ 会社概要

会社名：TieUps株式会社（タイアップス）

所在地：東京都渋谷区宇田川町2－1 渋谷ホームズ13階

代表者：代表取締役 小原史啓

設立日：2020年4月30日

コーポレートサイトURL：https://tieups.com

lit.linkサービスURL：https://lit.link/

TieUpsサービスURL：https://tieups.co.jp/

