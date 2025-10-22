ギガプライズ、集合住宅向け「デジタルサイネージ」のテスト導入開始

株式会社ギガプライズ

株式会社ギガプライズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼Co-CEO：佐藤 寿洋、以下「当社」）は、株式会社リヴビルディング（東京都千代田区、代表取締役社長：福元 恒徳、以下「リヴビルディング社」）が施工管理する都内の物件3棟でデジタルサイネージのテスト導入を開始し、集合住宅向けISPサービスに新たな価値の創出を目指します。

■ペーパーレス化でスマートなマンションライフを提供するマンションサイネージ

設置イメージ画像(横型)設置イメージ画像(縦型)

マンションサイネージとは、マンションの共用部（エントランス、エレベーター前、ロビーなど）に設置されるデジタルサイネージ（電子掲示板）のことです。

従来、マンションにおける入居者への周知方法といえば、掲示板への紙の掲示や回覧板が一般的ですが、マンションサイネージを活用することで、情報提供がより円滑かつ効果的に行えるようになり掲示にかかるコストの削減も期待できます。

管理会社からのお知らせや点検・清掃の予定などを即時に表示・更新できるため、入居者への情報伝達が格段にスムーズになります。また、日常生活に役立つ情報や、避難情報、防犯への注意喚起なども表示が可能で、入居者の利便性や安全性の向上にもつながります。

管理面においても、遠隔操作で複数のマンションへの情報配信が可能となるため、個別対応がなくなり、管理効率が大幅に向上します。

さらに、マンション共用部という広告が目に入りやすい環境を活かして、入居者に合わせた広告を繰り返し配信することで、効果的な訴求が可能になります。

このように、マンションサイネージは、入居者・管理会社・広告クライアントとのコミュニケーションツールとして、安心で快適な住環境づくりに貢献します。

■ お客様にとって最適なサービスを追求

当社は、これまで集合住宅向けにISPサービスを提供しており、インターネット環境の設計、施工から保守・サポートまでワンストップで提供することで、お客様からの様々なご要望にお応えしてまいりました。

本件は、お客様のニーズをとらえた新たなIoTソリューションサービスであり、物件に新たな付加価値を創造する取り組みのひとつになります。

これからもお客様のニーズやライフスタイルが変化する中、様々な課題を解決するサービス開発や新たな技術の組み合わせによって、住まいを中心とした快適で安心、安全な街づくりへ貢献する企業として、企業価値の向上と持続的成長を目指してまいります。

■ 会社概要

株式会社リヴビルディング

設 立 ：2009年３月

代表者 ：代表取締役社長 福元 恒徳

所在地 ：〒100-7010東京都千代田区丸の内２丁目７番２号 JPタワー10階

事業内容：リヴグループのマンション管理

Webサイト：https://www.liv-group.co.jp/corporate/group04.html#top

株式会社ギガプライズ

設 立 ：1997年２月

代表者 ：代表取締役社長兼Co-CEO 佐藤 寿洋

所在地 ：東京都渋谷区円山町３-６ E・スペースタワー７F

事業内容：集合住宅向けISPサービスやIoTソリューションサービスなどを不動産分野に関連した

サービスを中心に提供

Webサイト：https://www.gigaprize.co.jp/