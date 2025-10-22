UGREEN NASync DH4300 Plus | ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡õ¾Ê¥¨¥ÍSoC¤è¤ê¹âÂ®¤Ê¥Çー¥¿Å¾Á÷¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê½èÍý¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤¬¤Ç¤¤ëNAS¼è°·³«»Ï
¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¸ÅÄ±Ñ¼ù °Ê²¼¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿UGREEN NASync¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖUGREEN NASync DH4300 Plus¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯10·î22Æü¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¼è°·¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÍÆÎÌ120TB¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÅëºÜ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¡¢»×¤¤½Ð¤ò°ÂÁ´¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë½¼Ê¬¤ÊÍÆÎÌ¤òÄó¶¡¡£¾Íè¤Î¥Çー¥¿Áý²Ã¤Ë¤âÍ¾Íµ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¯¡¢ÊØÍø¤ÊNFC¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÀÜÂ³µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¼ê·Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤«¤ó¤¿¤óÀßÄê¤¬¤Ç¤¡¢°ìÅÙÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Æ°¤Ç²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç4Âæ¤Þ¤Ç¤ÎHDD¡ÊÊÌÇä¡Ë¤òÅëºÜ¤Ç¤¡¢Æ°ºî²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀÅ²»Àß·×¤ÎÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤êÈ¯Ç®¤òÍÞ¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙNAS¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝÂ¸¡£¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê·î³ÛÎÁ¶â¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÂçÍÆÎÌ¡¦¹âÂ®¡¦°ÂÁ´¤Ê¥¹¥È¥ìー¥¸¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÍÑ¡¦¸Ä¿ÍÍÑ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹â¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
UGREEN NASync DH4300 Plus
ÂçÍÆÎÌ120TB¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¹â¸úÎ¨¥³¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿8¥³¥¢CPU¤òÅëºÜ¡£Éé²Ù¤Î¹â¤¤½èÍý¤«¤éÆü¾ïÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Þ¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¾ÊÅÅÎÏÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Æ°ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓHDD¤äSSD¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢NASËÜÂÎ°Ê³°¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/573_1_d3a53c99fb6a95af61f45399fdb94b06.jpg?v=202510230857 ]
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://focal.co.jp/products/ugreen-nas-dh4300plus
UGREEN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UGREEN¡Ê¥æー¥°¥êー¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÍÑ¼þÊÕµ¡´ï¤Î³«È¯¡¦Àß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥æー¥¶ー¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2012Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥æー¥¶¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤ÉÀ¤³¦130¥õ¹ñ¡¦1²¯¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1500°Ê¾å¤ÎÆÃµö¡¢iF-¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ä¥ì¥Ã¥É¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢VGP¶â¾Þ¡¤Bestbuy¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄó¶¡²ÁÃÍ¤È¿Í´ÖÀ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢¿Í¡¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë³×¿·¤òµ¯¤³¤¹¿·À½ÉÊ¤ò¸¦µæ¡¦³«È¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢UGREEN¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£GaN¥Á¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢CO2¤òºï¸º¤·¡¢À½Â¤¤Ë¤è¤ë´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UGREEN¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥°¥êー¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
https://ugreen.jp/pages/contact
¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ê¿À®¸µÇ¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦Ãæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦Í¢Æþ¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£iPhone¤äiPadÍÑ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¢MacÍÑ¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤È¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥©ー¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-5-12 ¥Ñー¥¯¥µ¥¤¥É¥·¥Ã¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§²¸ÅÄ±Ñ¼ù
ÀßÎ©¡§1989Ç¯
URL¡§https://www.focal.co.jp/
