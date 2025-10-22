Vizrt TriCaster Mini S新規導入キャンペーン実施のお知らせ

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、日本正規代理店を務めるVizrt社のソフトウェアベースの映像制作システム「TriCaster Mini S(https://www.ask-corp.jp/products/vizrt/tricaster-mini/tricaster-mini-s.html)」について、新規導入および旧モデルからの移行を検討されているお客様を対象に、バンドルセットを特別価格でご提供するキャンペーン【Vizrt TriCaster Mini S 新規導入キャンペーン - 202510】を実施いたします。





TriCasterシリーズは、放送局・教育機関・ライブ配信事業など、世界中の映像制作現場で長年にわたり導入されてきたオールインワン型ライブスイッチャーです。映像切り替え、グラフィックス、録画、配信を1台で完結できる高い生産性と信頼性により、プロフェッショナルから教育現場まで幅広いユーザーに支持されています。Vizrt TriCaster Mini S(https://www.ask-corp.jp/products/vizrt/tricaster-mini/tricaster-mini-s.html)は、TriCasterシリーズとして初めてソフトウェアアプリケーション形式で提供された最新モデルです。専用筐体を必要とせず、PCにインストールして使用できるため、省スペースかつ柔軟な運用が可能となります。NDI(R)ベースのネットワーク映像制作向けに最適化された設計で、ライブ配信、オンライン授業、社内イベントなど、さまざまな制作シーンで本格的なクオリティを実現するのが特長です。本キャンペーンでは、TriCaster Mini Sの新規導入をご検討中のお客様や、旧モデルをご利用中でリプレースをお考えのお客様を対象に、買い切りライセンス版の「TriCaster Mini S(https://www.ask-corp.jp/products/vizrt/tricaster-mini/tricaster-mini-s.html)」と、推奨スペックを満たすLenovo製PC「ThinkStation P3 Ultra SFF Gen2(https://www.ask-corp.jp/products/lenovo/workstation/thinkstation-p3-ultra-sff-gen-2.html)」のバンドルセットを定価の5％オフでご提供いたします。

＜キャンペーン概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8686/table/1007_1_988ed7a4385912b69af1aafc0a331727.jpg?v=202510230857 ]

＜TriCaster Mini Sとは＞

Vizrt社のTriCaster Mini S(https://www.ask-corp.jp/products/vizrt/tricaster-mini/tricaster-mini-s.html)は、最大8入力のNDI(R)ソースに対応し、4Kp60の高画質映像処理にも対応可能なソフトウェアベースのライブスイッチャーです。

物理的なI/Oボードに依存せず、ネットワーク上のカメラやPC、モバイル端末からの映像ソースを柔軟に扱うことができます。ノートPCなどでも運用可能な軽量構成により、固定スタジオだけでなくモバイル配信や出張イベントなど、多様な現場で活用できます。



さらに、録画・スイッチング・配信・グラフィックス生成を1台で完結できるTriCasterシリーズの特長をそのまま継承。従来のTriCasterユーザーにもなじみやすい操作性を保ちながら、より自由度の高いNDI(R)ベースの制作環境を実現します。

＜TriCaster Mini Sの主な特長＞- 最大8入力／4Kp60対応のIPスイッチング機能で高画質ライブ制作を実現- NDI(R)対応により、ネットワーク上での柔軟なソース管理が可能- PCインストール型ソフトウェアとして、省スペース運用・可搬性を両立- 永久ライセンス／1年間のサブスクリプションから選択可能- 推奨Lenovo製PCとのセット提供により、安定稼働と即戦力導入を実現- グラフィックス／配信／録画機能を統合したオールインワン設計＜こんな現場におすすめ＞- 教育現場：学校行事やオンライン授業、研究発表のライブ配信- 企業・官公庁：社内イベント、ウェビナー、説明会などの映像配信- 放送・地域メディア：テレビ放送や小規模なスタジオでの番組制作- ライブイベント：可搬性を活かしたモバイル収録・配信に最適

＜TriCaster Mini S 動作推奨 Lenovo 製 PC＞

TriCaster Mini S 推奨スペックを満たすLenovo製PC「ThinkStation P3 Ultra SFF Gen2(https://www.ask-corp.jp/products/lenovo/workstation/thinkstation-p3-ultra-sff-gen-2.html)」をバンドルします。

＜動作推奨PC構成＞- 本体：ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2- CPU：Intel Core Ultra 7 Processor 265 2.4GHz 20C/20T 36MB- メモリ：16GBx2 DDR5-5600 SDRAM SODIMM- ストレージ：1TBx2 SSD (M.2,PCIe,NVMe,Gen4P,TLC,OPAL2.0)- GPU：NVIDIA RTX A1000 (8GB)- ネットワーク：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tオンボード- 電源；330W ACアダプター- キーボード：日本語USBフルサイズキーボード- マウス：USB光学ホイールマウス- OS：Windows 11 Pro 64bit- 保証：5年間翌営業日オンサイト修理＜Lenovo社におけるISV認証について＞

ISV (Independent Software Vendor) は、複数のコンピュータのハードウェア、およびオペレーティングシステム (OS) 基盤を実行するソフトウェアを開発・販売する企業のことです。



Vizrt社は、Lenovo社のISVパートナーです。

なお、Lenovo社におけるISV認証に関する詳細については、下記ページをご参照ください。

https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht101713

＜活用事例も公開中！＞

実際にTriCaster Mini Sを活用して映像制作を行った国内事例を、以下の記事でご紹介しています。導入検討時の参考にぜひご覧ください。

- 【教育 × 映像制作】中学生が職業体験でライブ配信に挑戦！https://note.com/ask_media/n/nb50bd59083da- 【舞台収録】NDI(R)ベースのワークフローで舞台撮影してみた！https://note.com/ask_media/n/nb8377123c643

「TriCaster Mini S(https://www.ask-corp.jp/products/vizrt/tricaster-mini/tricaster-mini-s.html)」についてのご質問や導入のご相談は、お取引のある販売代理店様、または株式会社アスク 営業本部 営業3部 (アスク・エムイー)(https://www.ask-corp.jp/biz/pro-video.html) までお気軽にお問い合わせください。



将来的な保守切れに備えたリプレースはもちろん、IPベース／NDI(R)対応の映像制作ワークフローへの移行を検討されている方にとっても、コストを抑えながら本格導入ができる絶好の機会です。ぜひ本キャンペーンをご活用ください。

＜製品の詳細について＞

製品の詳細については製品ページをご覧下さい。

- TriCaster Mini S製品ページ：https://www.ask-corp.jp/products/vizrt/tricaster-mini/tricaster-mini-s.html- Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2製品ページ：https://www.ask-corp.jp/products/lenovo/workstation/thinkstation-p3-ultra-sff-gen-2.html

＜Vizrt社 概要＞

Vizrt社は、コンテンツクリエイター向けのリアルタイムグラフィックスおよびライブプロダクションソリューションをリードする企業です。過去25年以上にわたり、ニュース、スポーツ、放送、教育、エンターテインメント、ライブイベント、デジタルメディア、広告といったビデオ関連の幅広い分野で、革新的なストーリーテリングのワークフローを提供してきました。Vizrt社は、ビデオコンテンツの制作と共有方法の定義・再構築にも尽力しています。

・アスクウェブサイト (日本語)：https://www.ask-corp.jp/products/vizrt/

・メーカーウェブサイト (英語)：https://www.vizrt.com/

＜Lenovo社 概要＞

レノボ社（HKSE：992／ADR：LNVGY）は、売上高620億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の217位にランクされています。世界中で7万7000人の従業員を抱え、180市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、世界最大のPCメーカーとしての成功を収めるだけでなく、サーバー、ストレージ、モバイル、ソリューション、サービスといった「New IT」技術（クライアント、エッジ、クラウド、ネットワーク、インテリジェンス）の発展を促進する新たな成長分野へも進出しています。世界を変革するテクノロジーを提供することで世界中のあらゆる場所のすべての人にとって、より包括的で信頼できるデジタル化社会を創出します。

・メーカーウェブサイト (日本語)： https://www.lenovo.com/jp/ja/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

