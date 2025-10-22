朝日新聞社の文章校正AI 「Typoless（タイポレス）」Microsoft Excelファイルも校正可能に。お得な法人プランを開始

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）の文章校正AI「Typoless（タイポレス）」がMicrosoft Excelでもアドインで使えるようになりました。これにより、幅広く利用されているExcelファイル上でTypolessによる校正が直接行えるようになり、文書チェックの作業効率が大幅に向上します。Excelアドインはプレミアムプラン/プレミアム+Plusプラン、エンタープライズプラン/エンタープライズ+Plusプランで現在の料金のまま、ご利用いただけます。

また、法人向けプランにお得な「法人バリューパック」をリリースしました。通常1人あたり月額7,150円（税込み）の「エンタープライズ+Plusプラン」を、30IDまとめて年間99万円（税込み）でご利用いただける商品です。1人あたりに換算すると月額わずか約2,750円と、大幅にお得になります。Microsoft Word/Excel/PowerPoint、PDF、Google Docsでの校正をはじめ、Typolessの全機能がお使いいただけます。ビジネスシーンで使われている主要なファイル形式をほぼ網羅しており、大人数でのご利用や複数の部門での導入に対応したお得なパッケージです。

Excelファイル上でTypolessによる校正が直接可能に

「Typoless」は、「ことばのプロ」である新聞社のノウハウと最先端のAIにより実現した新しい校正支援サービスです。朝日新聞の膨大な記事校正履歴データを学習したAIに、約10万個の校正ルール辞書を搭載。ユーザーが独自に登録するカスタム辞書、文章を読みやすく整える「良文サポート」、炎上リスクチェックなどの便利な機能も搭載しています。朝日新聞社内で自然言語処理などのAI研究を行う「メディア研究開発センター」が開発し、2023年10月にサービスを開始しました。国際認証「ISO/IEC27001:2022」を取得しており、安全なセキュリティー環境のもと、安心してご利用いただけます。シンプルでわかりやすいデザインや新聞社ならではの独自性、専門知識や信頼性に基づいたサービスが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

今後も文章校正や情報発信にかかわる業務効率改善、誤植や不適切表現に起因するブランド毀損や炎上などのリスクマネジメントに貢献するため、さらなる機能・サービスの向上に取り組んでまいります。

※Microsoft Word/Excel/PowerPointは Microsoft 365 アプリの一つです。Microsoft 365 は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Microsoft 365 は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。

■Microsoft Excelアドインの導入方法

Excelアドイン「Typoless for Excel」は、Microsoftのアプリケーションストア「AppSource」からダウンロード可能です。Excelの「ホーム」タブから「アドインを入手」を選択し、「Typoless」を検索してインストールすることで、簡単に利用開始できます。

・Excel上での校正方法 https://typoless.asahi.com/guide/excel-addin/how-to-use

■【新商品】法人バリューパックをリリースしました！

法人向けの「エンタープライズ+Plusプラン」を、30ID／年間99万円（税込み）でご利用いただけるお得なパッケージです。通常料金と比べて約57％OFF（年間133万円オトク）で、年額一括払いとなります。クレジットカード払いまたは請求書払いをお選びいただけます。30IDを複数部門で利用することで、組織全体の文章品質を底上げできます。

■法人バリューパックで利用できる機能、校正に対応するファイル

・Typolessの全機能（AI校正、ルール辞書、カスタム辞書、良文サポート、炎上リスクチェック）

・Microsoft Word/Excel/PowerPointアドイン

・Google Docsアドオン

・PDFファイル校正

・エンタープライズ+Plusプラン 30ID

■法人バリューパックはこのような方におススメです！

・コストを下げてオトクに使いたい：年間コストを大きく圧縮できます。通常料金から約57％OFFで、年間約133万円の削減が見込めます

・支払いをシンプルにしたい：年額一括払いで請求・経理の手間を最小限にできます

・複数部門で同時に始めたい：組織全体の文章品質を底上げできます。30IDを一括配布し、同じ条件でご利用いただけます

■Typolessの新機能や使い方を紹介するウェビナーを毎月2回開催

Excelアドインの使い方やTypolessの最新情報をご紹介します。開発担当者がご質問にお答えするQ&Aの時間もあります。Typolessウェブサイト（https://typoless.asahi.com(https://typoless.asahi.com/)）からお申し込みください

・使い方ウェビナー： 2025年11月5日（水） 12:30～13:30、Zoomにて

・ご相談ウェビナー（ご利用者様向け）： 2025年11月19日（水）12:30～13:30、Zoomにて

■Typolessのプラン（まずは無料トライアルをお試しください）

個人向けのスタンダード、プレミアム、プレミアム+Plus、法人向けのエンタープライズ、エンタープライズ+Plusの計5プランとAPI連携プランを提供しています。個人向けプランとAPI連携プランは14日間、法人向けプランは30日間の無料トライアルが可能です。法人向けプランは6ID以上のご契約で割引があり、年払いは通常料金から15％OFFになります。大人数や複数部門でのご利用はエンタープライズ+Plusプラン30IDが年間99万円（税込み）で使えるお得な「法人バリューパック」がおススメです。

・Typolessの料金プラン https://typoless.asahi.com/price

https://typoless.asahi.comhttps://prtimes.jp/a/?f=d9214-2009-0c38d7d5802a053dd52ffd1730fbdc04.pdf

お問い合わせ

朝日新聞社 メディア事業本部

サービス開発部／

ビジネスソリューション部

E-mail typoless-support@asahi.com