“マッチョ介護士”VISIONARYが企業対抗戦で二連覇【APF VISIONARY CUP 2025】千葉市文化センターで開催

株式会社ビジョナリー

障害福祉サービスを運営する株式会社VISIONARY（代表取締役社長／丹羽悠介、本社：愛知県名古屋市）は、フィットネス団体APFとコラボレーションし2025年10月18日（土）に千葉市文化センター（千葉県千葉市）にて、APF VISIONARY CUP2025“限定カテゴリー“企業対抗戦を実施いたしました。

（VISIONARY CUP 2025企業対抗戦開催決定記事はこちら(https://7seas.visionary.day/news/ys18ogqn6)）

APF VISIONARY CUP2025”限定カテゴリー”企業対抗戦

本企画は今年で3回目の開催を迎え、9企業・学校、計12チームが全国から参加いたしました。フィジークモデルカテゴリー限定で行われた本大会は、昨年以上の熱気と歓声に包まれました。

■企業対抗戦出場企業・学校（順不同）

観客全員に配布された”応援ハリセン”には各チームの大将が並んだ

- 株式会社ビジョナリー- 筋肉医局- 株式会社まっちょホールディングス- 株式会社ONE TEAM・エソラ- 株式会社QUICK GYM- 有限会社ジェネラルコーポレーション- 株式会社ミギナナメウエ- 誠信高等学校- 立志舎株式会社ビジョナリー代表／丹羽悠介

■優勝は株式会社ビジョナリー「7SEAS」チームが連覇

大会は先鋒・中堅・大将の3名による団体戦形式で実施され、各選手の順位ポイントの合計によって総合順位が決定されました。

優勝は、障害福祉事業を運営する株式会社ビジョナリーの実業団チーム「7SEAS（セブンシーズ）」が獲得し、昨年に続く二連覇を達成しました。

二連覇達成の株式会社ビジョナリー。チーム『7SEAS』

第2位はマッスルバーを運営する株式会社まっちょホールディングス、第3位には株式会社VISIONARYの”実業団ファームチーム” looc（ルーク）が入賞を果たしました。

第2位：株式会社まっちょホールディングス第3位：株式会社VISIONARY「チームlooc（ルーク）」

優勝企業には賞金30万円が授与され、さらにプレスリリースへの優勝企業インタビューの掲載、APF公式Instagramでの紹介、会場内企業CM放映など、多方面でのPR特典が贈られました。

■来場者による「優勝予想キャンペーン」を初実施

本年は新たに、観客が推しチームに投票する「優勝予想キャンペーン」を導入。

来場者参加型の企画として会場の一体感を高め、企業対抗戦ならではのチーム応援の熱量を生み出しました。

「推しチーム」を応援

また、採用支援・人材紹介・システム開発支援事業を手がける株式会社ミギナナメウエは、昨年に続き二年連続の出場を果たしました。

限られたトレーニング時間の中でもチームワークを発揮し、社員約20名が現地で声援を送るなど、仲間の声援が選手たちの力となり、会場全体が温かい一体感に包まれました。

■今後の展望

うちわや応援タオルでチームを応援する姿会場全体が温かい一体感に包まれた



今後も、APF VISIONARY CUP限定カテゴリー“企業対抗戦”は、フィットネスコンテストにおける新たなジャンルとしての定着を目指し、企業のブランディング、仲間との絆、そしてフィットネスの新たな可能性の実現に向けて挑戦を続けてまいります。

優勝企業のインタビューは後日リリースを予定しております。

APF（Asia Physique Federation）

公式ホームページ：https://apf.inc/(https://apf.inc/)

パーソナル & コミュニティを掲げ、国籍・所属・偏見をなくし、コンテストを通じて、一人ひとりの生活がより豊かにする選手支援企業を目指す。選手目線に立ったコンテストを開催しそれと並行して、フィットネス先進国のアメリカへのチャレンジさせる環境を構築し今後アメリカでのコンテストを開催予定です。

フィットネス競技を通じて、国籍や偏見などの人種差別をなくし、国民の健康促進、社会・文化の発展並びに国際親善へ寄付、又、ステージに立つことを１つの目標として、ご子息、ご息女やご家族一緒にチャレンジすることで、ご家庭内やお子様の成長・自立心を育てていくきっかけを創造します。

株式会社ビジョナリー

公式ホームページ：https://visionary.day/(https://visionary.day/)

フィットネス実業団【7SEAS】サイト：https://7seas.visionary.day/(https://7seas.visionary.day/)

TIMES VISIONARY（コラム・リリース掲載）：https://times.visionary.day/(https://times.visionary.day/)