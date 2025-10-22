八丈島台風22号のリアル／株式会社シシクリエイションが八丈島復興の前線を追うドキュメンタリー第一弾を公開

株式会社シシクリエイション

名もなき志を可視化するストーリーメーカー株式会社シシクリエイション（代表取締役：塚原芳子、本社：東京都港区）が運営するYouTubeドキュメンタリーメディア「SisiDen（シシデン）」より、台風22号の襲来で深刻な被害を受けた八丈島を記録した復興シリーズを公開します。命綱であるインフラの停止、家屋の倒壊、観光経済の冷え込み、といった複合的な被害をテーマごとに描き、“食を支える産業のリアル”を記録。「人々の関心を絶やさず、観光と経済の回復を後押ししたい」という想いのもと、全10事業者を取材しました。

■ 背景

第一弾は断水による一次産業である老舗酒造とレモン農家への影響・被害を取材した。

2025年10月9日、台風22号が八丈島を直撃。

観測史上でもまれに見る暴風雨と断水被害により、島の一次産業や観光業は甚大な打撃を受けました。こうした中、現地に赴いて記録を残すべく3日間のスケジュールで取材を実施。“ニュースでは伝えきれない現場のリアル”を、ナラティブ・ドキュメンタリー手法で映像化しました。

■ 「SisiDen（シシデン）」とは

SisiDenは、株式会社シシクリエイションが運営する“名もなき志を可視化するドキュメンタリーメディア”。社会や地域の課題に向き合う人々の「志」を、約10分の映像で描き、若者の社会への当事者意識や行動を醸成することを目指しています。

URL：https://www.youtube.com/@SisiDen_official

■ 取材テーマ

八丈島の現在の状況、そして復興に向けた一歩を3つの観点で描きます。

瑞々しいフルーツレモン。台風前にも取材をしていた。樫立地区の老舗酒造では断水により瓶の洗浄ができない。

第一弾：水の供給停止：水の島で起きている「断水」一次産業に与える深刻な影響とは。

創業100年の老舗酒蔵と、レモンに全てをかけた農園の2事業者の取材を行いました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lwSD1VSbEko ]

第二弾：観光経済への打撃：人気ホテルリードパークリゾート八丈島近くの人気牧場「ゆーゆー牧場」。経営するのは八丈島乳業株式会社。台風直撃時の、牛達の様子・停電により搾乳機が停止。スタッフ総出で手絞りをした、衝撃のエピソードを取材しました。また八丈島乳業がもたらした「女子旅ブーム」。順調だったホテル運営にも大きな陰りが。来たる観光経済への影響を聞きました。

倒壊した工場を見つめるあしたば加工工場、山田さん。ツアー客で賑わう八丈島屈指の人気スポットだった。

第三弾：工場倒壊：島の特産物「明日葉」。これを加工し、広く土産店で愛される人気の「明日葉ふわふわ削り節」を産みだした有限会社あしたば加工工場。創業40年父親から社長業を受け継ごうとしていた矢先、工場がほぼ全壊という悲劇が襲いました。人生を明日葉に捧げた親子、現在の心境・今後必要なことは何か、取材しました。

本編では、このように島を代表する一次産業事業者が登場します。

Kimiレモン（フルーツレモン農家）／樫立酒造株式会社（島焼酎）／有限会社あしたば加工工場（加工食品）／藍ヶ江水産（くさや・水産加工）／八丈島乳業株式会社（ジャージー牛）、八丈島親不孝通り、

■ 島の気候と食文化の成り立ち

黒潮の流れに包まれた温暖湿潤な気候と豊富な水源。この環境が、明日葉・フルーツレモン・焼酎・くさや・ジャージー牛といった独自の食文化を育んできました。本作では、そうした産業の背景も事業者の証言を交えて紹介し、「八丈島の本来の魅力」を掘り下げます。

■ ドキュメンタリー映像の使命

自然災害の記録は時間とともに風化しやすく、また風評被害が長期的な移住減少や観光低迷を招くおそれがあります。シシクリエイションは、「ストーリーを伝え、共感を創る」信念の元、記録映像を残すことで、島の再生の一歩を後押しすることを目指し活動を続けます。

■ 株式会社シシクリエイション代表のコメント

シシクリエイション代表 塚原芳子

映像を撮ることは、被災の記録であると同時に、再生の始まりでもあります。一時はセンセーショナルに報道されていても、ニュースは一過性になりやすい。未だ続く被害や苦難が必ずそこにはあり、じわじわと蝕む影響こそ可視化されません。大好きな八丈島、島民達が一歩ずつ前へ進む姿を描くことで、人々の関心が途絶えないようにしたい。共感を創り、アクションを起こすことが観光や経済の回復を後押しし、やがて八丈島が再び笑顔を取り戻す力になると信じています。八丈島には友人が多く、島内で多くの方と関係をこれまで築いてきたからこそ、我々の取材を快く受けて頂け、大変な中でも声を記録させていただけました。関わって下さったすべての方に感謝申し上げます。

■ 支援の導線と今後の展開

本作では、視聴者がすぐに支援行動につなげられるよう、

支援金サイトや各事業者の直販サイトをYoutube概要欄に掲載。

継続的な支援を起こす仕組みを構築します。

また都内近郊にて、上映イベントやトークセッションも開催予定。

八丈島の魅力と復興の歩みをより多くの人へ届けることを使命とし、活動を継続していきます。

■ 配信情報

SisiDen 志を可視化するドキュメンタリーチャンネル

配信媒体：YouTubeチャンネル「SisiDen」

https://www.youtube.com/@SisiDen_official

配信形式：全4本以上（各回 約7分～10分）

第一弾：八丈島台風22号のリアル１.樫立地区のレモン農園と老舗酒造

視聴URL：https://youtu.be/lwSD1VSbEko(https://youtu.be/lwSD1VSbEko)

公開予定：2025年10月22日より順次公開。

■ 会社概要

会社名：株式会社シシクリエイション

代表者：代表取締役 塚原芳子

所在地：東京都港区芝4-1-23三田NNビル15F

事業内容：ドキュメンタリーメディア「SisiDen」運営、映像制作、地域ブランディング事業

公式サイト：https://sisicreation.com/

