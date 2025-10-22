ミライズエネチェンジ、購入前後のユーザーのEVライフに伴走するオンラインコミュニティ「EVsmart Park」を開設

ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆、以下「ミライズエネチェンジ」）は、EV・PHEVユーザーや購入を検討する方々が気軽に相談・交流できるオンラインコミュニティ「EVsmart Park」を、2025年10月22日より本格オープンいたします。

EVsmart ParkはEVの購入を検討している人や購入後のユーザーが、EVに関する不安や気づき、体験や知見をシェアしながら、EVのある暮らしをより楽しく、より安心のあるものにしていくことを目指しています。

ミライズエネチェンジは、この取り組みを通じて、EVの普及と定着に寄与してまいります。

■背景：EV購入前後に残る“情報不足”と“相談の場の不足”

ミライズエネチェンジが実施したEV・PHEVユーザーを対象とした調査によると、購入時に約7割が「不安やわからない点があった」と回答をしています。

そのうち多かった不安に関する回答としては、「充電スポットの場所や数が十分かどうか」（68.6%）、「航続距離（1回の充電でどれくらい走れるか）」（68.2%）、「バッテリーの劣化や寿命」（61.4%）、「電気代や充電コスト」（58.3%）など、日常利用に関する実用面が中心でした。

さらに、EVの購入検討時に「相談できる相手や場所がなかった」と回答した人は47.2%にのぼり、購入後でも42.4%が「十分に相談できる環境ではなかった」と回答しています。

この結果から、EVの普及が進む一方で、購入を検討している方や購入後のユーザーにとって、EVに関する必要な情報の取得あるいは相談の機会が不足していることについて、依然として大きな課題であることが明らかになりました。

このような課題に対して、ミライズエネチェンジは、EVに関する情報を共有でき、EVの購入を検討している人と購入後のユーザーが安心してつながれる場がEVの普及には必要不可欠だと考え、オンラインコミュニティ「EVsmart Park」を開設いたしました。

※出典：ミライズエネチェンジ調べ（2025年9月実施、全国のEV・PHEVユーザー3,624名、インターネット調査）

■「EVsmart Park」について

「EVsmart Park」は、EV・PHEVユーザーや、今後購入を考えている方が気軽に参加できるコミュニティサイトです。

ユーザー自身の体験談や口コミを共有することで、EVライフに関する疑問や不安の解消、購入や利用に向けた具体的なイメージづくりをサポートします。

リアルな声が集まる“情報ハブ”として、メーカーや車種の垣根を越えたユーザー同士の交流を促進し、EVに親しみを持つ人が新たなファンを生む、ポジティブな繋がりの輪が広がるように、様々な取組みを行っていきます。

さらに、コミュニティに寄せられる声やニーズを、サービス改善や新たな価値創出にもつなげていきます。EVsmart Parkを、より多くの人にとって使いやすく、安心と信頼をもって参加いただける魅力的なコミュニティに育てていくことで、EVをもっと身近な存在に近づけていきたいと考えています。

概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159688/table/20_1_c75fca5b8f189376fa26d74d43ef6b37.jpg?v=202510230656 ]EVsmart Parkはこちら :https://evsmart-park.commmune.com/

■「EVsmart Park」プロジェクト責任者コメント（畑本貴彦）

EVsmart Parkは、EV・PHEVユーザーや購入を検討されている方々が、体験や知識を分かち合える場所として立ち上げました。リアルな声が集まることで、新しい発見や安心につながり、より豊かなEVライフを後押しできると考えています。EV普及の加速に寄与する新しいコミュニティとして、皆さまとともに、日本のEV普及に貢献してまいります。

■ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

また、EVに関する正確で有益な情報発信にも注力しており、「EVsmartブログ」や公式YouTubeチャネル「EVsmart」を通じて、EV市場の動向や充電インフラの最新情報を広く発信しています。

