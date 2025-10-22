「がんばる人に寄り添い、やさしく眠りへ導く存在」としてデビュー ココチファクトリーメインキャラクター「YOKONEGUくん」誕生！

富士ベッド工業株式会社キャラクター商標申請中

cocochi factoryの横向き寝専用枕「YOKONEGU」シリーズから生まれたこのキャラクターは、「がんばる人に寄り添い、やさしく眠りへ導く存在」として誕生。今後は、Web・SNS・店頭POP・イベントなど、様々なシーンで“快眠ガイド”として登場予定です。

横向き寝が約6割！入眠時の寝姿勢から商品開発へ

みなさんの入眠時はどんな寝姿勢でしょうか？「普段眠りにつくときの寝姿勢を教えてください」というアンケート（cocochi factoryが2025年5月に30～70代の男女2091人に実施）に対して、「横向き寝」57.2%、「仰向き寝」39.6%、「うつ伏せ寝」3.2%となり、最も多い回答が「横向き寝」だったことがわかりました。

また、健康な大人の場合、寝返りの回数は、日本人の平均睡眠時間約6時間に対して20回前後と言われていることから、誰もが横向き寝の時間があることも推測されます。多くの人が習慣とする横向き寝、cocochi factoryではその横向き寝に寄り添う枕を開発しています。

YOKONEGUくんがオススメする「YOKONEGU」シリーズ

“横寝時の腕や肩がラクになるまくら”として開発された「YOKONEGU」は、独自の二階建て構造(特許取得済 第7063474号)を採用しているため、上層部と下層部の段差に生じた”腕肩ポケット”に床面の腕や肩が自然にフィットし、圧迫感を軽減した心地良い睡眠を誘います。

YOKONEGUシリーズは「横向き寝を快適にしたい！」という想いから開発された人気商品です。

また、YOKONEGUくんは、私たちが日々大切にしている想いをお届けするキャラクターとして、cocochi factoryの公式WebサイトやSNSでの情報発信、快眠に関する啓発活動（“快眠ガイド”としての登場）、限定コラボやキャンペーンなど、睡眠に関する様々なコンテンツでナビゲーターとして活躍しますので乞うご期待ください！

YOKONEGUシリーズ

独自設計の腕肩ポケットで横寝が楽々！スタンダードタイプの横寝まくらYOKONEGU。横寝も仰向け寝も！ちょっぴり贅沢なオールラウンダーYOKONEGU Premium。コンパクトに収納出来て持ち運びも楽々！旅先のお供にYOKONEGUポータブル。抱きしめる安心感で一晩中リラックス。抱きまくら一体型のHUG NEGU。富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：http://cocochifactory.com/shop

公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/

YAHOOショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocochi-factory/