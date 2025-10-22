GSE／RamenTech参加を経てさらなる進化へ：Meeting Inkが文脈に応じた要約テンプレートと専門用語辞典でガバナンスと多言語チームの業務コストを削減

Everiii & Partners International Co. Ltd

【台北・東京】台湾発のAI会議アシスタント「Meeting Ink」を開発・提供するDeepWave社は、GSE（Global Startup Ecosystem）やRamenTechなど日本の主要スタートアップイベントへの参加を経て、日本市場向けPOCを開始しました。同社は、会議を「知識」に変え、「行動」へとつなげるというミッションのもと、「会議（Before）→ 要約（During）→ アクション（After）」という構造を軸に、国際連携・協業の増加や高頻度化する会議記録ニーズといった日本企業特有の課題解決を目指します。

日本企業の業務効率を劇的に改善する二大新機能

Meeting Inkは、この度の日本市場導入にあたり、特に**「文脈に応じた要約テンプレートモジュール」と「専門用語辞典」**という2つの強力な新機能を提供し、業務アウトプットのクオリティ維持と工数削減を実現します。

1. 要約テンプレートモジュール：業務直結の成果物をワンクリックで実現

営業、PM、人事、法務、開発など、役割別・会議シーン別（20種類以上）に設計されたテンプレートにより、以下の項目を固定フォーマットで一括出力します。

- 固定出力項目： 議題の要点、決議事項、リスク・FAQ、ToDo・期限など- 利便性： ボタン一つで既存のタスク管理ツールや週次フォーマットへ貼り付け可能。プロンプトエンジニアリングを「製品化・業務標準化」する第一歩として機能し、研修コストを抑えつつ、監査性のあるAI活用フローを短期間で構築します。2. 専門用語辞書：認識精度と再利用性を飛躍的に向上

企業やチーム単位で業界用語、社内用語、地名、人名などを事前登録できる本機能は、文字起こし、要約、翻訳において一貫した表現を適用します。

効果： 音声認識の精度向上に加え、実業務での再利用性が高まります。

多言語・研修対応： リアルタイム翻訳字幕機能も提供し、多言語会議や外国人講師登壇時の理解度向上に大きく貢献します。

日本市場での比較優位性：ガバナンスと業務直結のドキュメント出力

Google Meet、Zoom、Microsoft Teamsなどの基本機能と比較し、Meeting Inkは「ガバナンス」と「業務直結の可用性」で明確な差別化を図っています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127346/table/69_1_5d767000abfbd84efaa99a5af4f2bfb7.jpg?v=202510230656 ]

日本国内での連携と今後の展望：エコシステムパートナーと実証展開



DeepWave社は、日本国内での実証実験（POC）や企業トライアルを積極的に展開しており、今後はシステム連携や産学パートナーとの協業を通じて、営業／研修／購買・監査といった業務シーンにおけるテンプレート・辞書のローカライズを強化する方針です。

データ主権に応じた導入オプションの提供も視野に入れ、「会議が知識に、知識が行動に変わる」という新たなビジネススタンダードを日本企業とともに構築していくとしています。