【サービスアップデート】トップライン成長に直結する、″狙うべき″ターゲットとの商談創出サービス「Knock」をアップデート

COELU株式会社

COELU株式会社（コエル、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦航太）は、BtoB企業向け商談創出サービス「Knock（ノック）」を全面アップデートし、ABM（Account Based Marketing）戦略を軸としたマルチチャネルモデルへ進化いたしました。

本アップデートにより、これまでの電話をメインとしたアプローチに加え、キーマン情報をリサーチした上での手紙・フォーム・DMなど複数チャネルを活用し、「狙うべき企業」への接点創出とエンタープライズ開拓の成功確度を最大化します。

■ サービス開発の背景

多くの企業がマーケティング施策を多角化する一方で、「ターゲットリスト設計が形骸化している」「成果につながる商談が創出できない」「商談件数は確保できているがユニットエコノミクスは悪化傾向」という課題が増えています。

COELU株式会社（コエル）は、これまで170社以上のBtoB企業における新規開拓・営業企画・インサイドセールス支援を通じて得た知見をもとに、企業単位で最適なアプローチを設計するABM型の商談創出モデルを構築。

本アップデートでは、これまでの「商談数の最大化」から一歩進み、“トップライン成長に直結する”商談の質とターゲット精度の最適化を実現しました。

■ Knockの特徴

特徴１.：ABM戦略を起点としたターゲット企業設計

業界・売上規模・意思決定構造・導入実績など多角的データを活用し、「今、狙うべき企業群」を特定。プル型施策では流入しにくいエンタープライズ企業を中心としたアカウント戦略を設計し、商談化確度の高いアプローチを実行します。

特徴２.：マルチチャネルでの接点創出モデル

キーマン情報をリサーチした上での電話・メール・手紙・フォーム・DMなど、複数のチャネルを組み合わせて接点を最適化。ターゲットの購買フェーズやコミュニケーション特性に応じたアプローチにより、成果の再現性を高めます。

特徴３.：オリジナルのBIツールを活用したデータドリブンな改善設計とレポーティング

接点獲得から商談成立までの全プロセスをデータで可視化。

アプローチログや反応データをもとに、受注獲得単価（CAC）や初回商談後の転換率を定量的に分析し、PDCAを高速に回す仕組みを提供します。

Knock サービス詳細 :https://www.coelu.co.jp/service/knock

■ 代表コメント

「Knockは、これまで“再現性を持って商談が取れる仕組み”を追求して進化してきました。 今回のアップデートでは、ABM戦略を中心に据え、単なる架電代行ではなく、 クライアントの事業成長を支える“戦略的な商談創出”に進化しています。 私たちはこれからも、クライアントの挑戦を共に超えていく存在であり続けます。」 - COELU株式会社 代表取締役社長 三浦航太

■ 会社概要

社名：COELU株式会社

本社：東京都渋谷区渋谷二丁目9番8号 CIRCLES渋谷8階

代表者：代表取締役社長 三浦航太

事業内容：カンパニーグロース支援事業

TEL：03-6822-2268（代表番号）

URL：https://www.coelu.co.jp/