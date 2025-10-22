【サービスアップデート】トップライン成長に直結する、″狙うべき″ターゲットとの商談創出サービス「Knock」をアップデート
COELU株式会社（コエル、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三浦航太）は、BtoB企業向け商談創出サービス「Knock（ノック）」を全面アップデートし、ABM（Account Based Marketing）戦略を軸としたマルチチャネルモデルへ進化いたしました。
本アップデートにより、これまでの電話をメインとしたアプローチに加え、キーマン情報をリサーチした上での手紙・フォーム・DMなど複数チャネルを活用し、「狙うべき企業」への接点創出とエンタープライズ開拓の成功確度を最大化します。
■ サービス開発の背景
多くの企業がマーケティング施策を多角化する一方で、「ターゲットリスト設計が形骸化している」「成果につながる商談が創出できない」「商談件数は確保できているがユニットエコノミクスは悪化傾向」という課題が増えています。
COELU株式会社（コエル）は、これまで170社以上のBtoB企業における新規開拓・営業企画・インサイドセールス支援を通じて得た知見をもとに、企業単位で最適なアプローチを設計するABM型の商談創出モデルを構築。
本アップデートでは、これまでの「商談数の最大化」から一歩進み、“トップライン成長に直結する”商談の質とターゲット精度の最適化を実現しました。
■ Knockの特徴
特徴１.：ABM戦略を起点としたターゲット企業設計
業界・売上規模・意思決定構造・導入実績など多角的データを活用し、「今、狙うべき企業群」を特定。プル型施策では流入しにくいエンタープライズ企業を中心としたアカウント戦略を設計し、商談化確度の高いアプローチを実行します。
特徴２.：マルチチャネルでの接点創出モデル
キーマン情報をリサーチした上での電話・メール・手紙・フォーム・DMなど、複数のチャネルを組み合わせて接点を最適化。ターゲットの購買フェーズやコミュニケーション特性に応じたアプローチにより、成果の再現性を高めます。
特徴３.：オリジナルのBIツールを活用したデータドリブンな改善設計とレポーティング
接点獲得から商談成立までの全プロセスをデータで可視化。
アプローチログや反応データをもとに、受注獲得単価（CAC）や初回商談後の転換率を定量的に分析し、PDCAを高速に回す仕組みを提供します。
Knock サービス詳細 :
https://www.coelu.co.jp/service/knock
■ 代表コメント
「Knockは、これまで“再現性を持って商談が取れる仕組み”を追求して進化してきました。 今回のアップデートでは、ABM戦略を中心に据え、単なる架電代行ではなく、 クライアントの事業成長を支える“戦略的な商談創出”に進化しています。 私たちはこれからも、クライアントの挑戦を共に超えていく存在であり続けます。」 - COELU株式会社 代表取締役社長 三浦航太
■ 会社概要
社名：COELU株式会社
本社：東京都渋谷区渋谷二丁目9番8号 CIRCLES渋谷8階
代表者：代表取締役社長 三浦航太
事業内容：カンパニーグロース支援事業
TEL：03-6822-2268（代表番号）
URL：https://www.coelu.co.jp/