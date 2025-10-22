保護犬・保護猫を支える人へ「ありがとう」を贈るフォトコンテスト2025　作品募集開始！

株式会社アンダー一般投票とスタッフ審査で入賞作品を選出し、写真をもとにAIフィギュアを製作してプレゼントします

AI技術で写真を立体模型（フィギュア）にする専門店「FIGURE RIZE（フィギュアライズ）」（さいたま市大宮区）は、保護犬・保護猫を支える人々に感謝を伝える「保護犬・保護猫ありがとうフォトコンテスト2025」を2025年10月22日（水）より開催します。

テーマは「ありがとう」。保護犬・保護猫と暮らす飼い主やボランティア、保護団体関係者などから“日常の自慢の一枚”を募集し、一般投票及び当店スタッフが推薦する上位入賞者には、写真をもとに製作する手乗りサイズのAIフィギュア（6cm）を贈呈します。

▍開催の背景｜保護する人たちに思いを込めて

ペットは家族の一員として暮らしの中心を担う存在となりました。一方で、日本ではペットの数が子どもの数を上回り、保護犬・保護猫の引き取り件数は年間約4万頭以上にのぼりっており（環境省令和6年度統計(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/gyosei-jimu_r06.html)）、多くの命が保護団体やボランティアの手によって支えられています。

フィギュアライズでは、家族の記念や節目の思い出にスタジオを訪れるお客様が多く、その中で「ペットが家族の中心になっている姿」「動物との絆に支えられる姿」を目にしてきました。幸せの撮影の裏で保護活動を続ける人々にも光をあてたい、という思いからこのコンテストを企画しました。

▍発表日は12月12日「保護わん・保護にゃんの日」

入賞作品の発表日は、「わんにゃん、わんにゃん」の語呂合わせから制定された「保護わん・保護にゃんの日」の12月12日（金）。保護活動を支える人や動物への感謝を伝える象徴的な日として選びました。

一般部門ではInstagram上の「いいね」数によって上位作品を選出し、投稿の想いや写真の温かさなどをスタッフが総合的に審査した「フィギュアライズ賞」を決定します。発表後は、写真をもとにAI技術で立体模型（フィギュア）を製作。1～2ヶ月かけてリアルな形に仕上げ、2026年1月下旬にお披露目を予定しています。

年末に向けて日常の小さな思いや行動を振り返るこの時期に“保護する人を応援する文化”が広げるきっかけになることを願っています。

▍概要｜保護犬・保護猫ありがとうフォトコンテスト2025

お気に入りの写真をもとにAI技術で３Dデータ化細部を調整し、約6cmのリアルなフィギュアに仕上げます[表: https://prtimes.jp/data/corp/154716/table/7_1_5ac148375be7e4c0104af347cf406f2d.jpg?v=202510230627 ]

▍主催者（FIGURE RIZE店長）コメント

FIGURE RIZE（フィギュアライズ）店長 太田 晃洋

私自身、猫と暮らしており、日々の存在がどれほど心を支えてくれるかを実感しています。また、身近にも保護犬や保護猫のお世話をされている方々がいてその真摯な姿に何度も心を打たれてきました。

ペットが家族となっている今、保護活動を支える人たちにも光があたる機会をつくりたい。そんな思いからこのコンテストを企画しました。この賞を通じて保護活動を支える輪が少しづつ広がっていくことを願っています。

●写真から製作する手乗りペットフィギュア

スマホに残るお気に入りの写真５枚から、そっくりのミニチュアを製作できます。前後・左右・上からの写真をもとに３Ｄデータを作成し、細部を調整してから出力。

遠方や臆病な子でもスタジオ撮影なしで写真から製作できるサービスです。

▶ペットフィギュアwebサイト：https://figurerize.base.shop/

▶Instagram（ペット）：https://www.instagram.com/figu_rize_pet/

