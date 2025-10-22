UV糊を使ったアクリル板貼り合わせ機の販売を開始

パラシュート株式会社

パラシュート株式会社（東京都世田谷区、代表取締役 兵藤伊織）は2025年10月20日から、PET素材の印刷物とアクリル板を接着させるUV糊貼り合わせ機（NKL-480）の提供を開始しました。

本機械を導入することでお手持ちのデジタル印刷機でアクリルキーホルダー関連の商材について、インクジェットプリンターに比べ大量生産が可能となります。

NKL-480概要

【アクリルキーホルダー制作の課題】

今までアクリルキーホルダー関連を作る際には、専用のUVプリンターの購入が必要でした。

UVプリンターはアクリルに直接印刷が可能ですが、大量生産には難しい側面がありました。

【NKL-480販売の経緯】

パラシュート株式会社はお手持ちのデジタル印刷機でアクリルキーホルダーが作れないか模索をしていたところ、各メーカーハイパフォーマンストナー機に白トナーがあることに着目、またPET素材が印刷できるデジタル印刷が可能であることから、PET素材に印刷した後にアクリルに接着できるように機械に仕立てました。これによりデジタル印刷を使って大量生産・One to One のグッズ制作が可能となります。（オフセット印刷にも対応）

商品説明とプロセス

【価格と仕様】

商品名； NKL-480

価格；お問い合わせください

仕様；商品WEBサイトをご確認ください；https://nkl-480.parachute-web.com/

UV糊；本機械専用のUV糊を販売致します

保守；スポット保守による対応を承ります

NKL-480商品専用サイト :https://nkl-480.parachute-web.com/商品概要や仕様などが掲載しております。

【パラシュート株式会社】

パラシュート株式会社はデジタル印刷に特化したサービスをご提供する会社です。世界各地にある様々なデジタル印刷機を活用し、様々な視点から紙媒体に関するサービスを構築、皆様にデジタル印刷の価値を世界規模でご提供しております。

〒154-0004

東京都世田谷区太子堂4丁目18-15

マガザン三軒茶屋2 3F-3

電話；080-1238-4719（代表）

・代表者：代表取締役 兵藤伊織

・創業開始：2024年9月2日

・パラシュート株式会社WEBサイト；https://parachute-web.com/

・UV糊貼り合わせ機WEBサイト；https://nkl-480.parachute-web.com/

・資本金：2,000,000円

・事業内容：デジタル印刷にまつわるサービス（デジタル印刷支援サービス / フォトグラファー支援サービス / 製品プロモーション&デジタルマーケティング支援サービス / その他デジタル印刷に付帯する商品の販売）