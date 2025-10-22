Trip.com GroupとGoogle、2026年の旅行トレンドレポート「Why Travel？」を発表

株式会社Trip.com International Travel Japan

グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーTrip.com Group とGoogleは、新たなグローバル消費者レポート「Why Travel?」を発表し、2026年の旅行トレンドを発表しました。

本レポートはTrip.com Groupのグローバル予約データとGoogleの検索データを組み合わせた結果で、旅行者が文化・コミュニティ・テクノロジーを通じて、より充実感を得られる、体験重視の旅を求める傾向が明らかになりました。

「Why Travel?」が示す2026年の5つの旅行トレンド- 自分らしさを表現する旅行（Travel as Expression）旅行の選択に個性や美意識が反映。SNSが旅行予約に影響を与え、タイ(https://jp.trip.com/flights/cheap-flights-to-thailand-4/)・インドネシア(https://jp.trip.com/flights/cheap-flights-to-indonesia-108/)・インド(https://jp.trip.com/flights/cheap-flights-to-india-107/)では75%以上の旅行者がSNSのライブ配信を視聴し、40～76%が配信リンクから直接予約する可能性があることが明らかになりました。- 学びと体験を重視する旅行（Travel with Purpose）文化体験や深い学びを重視する傾向が強まっています。例えば「日本の茶道」に関するGoogle検索は前年比53%増と、伝統文化体験の人気が高まっています。- ウェルネス体験型の旅行（Travel to Heal）ウェルネス旅行は、身体的チャレンジとリラクゼーションの両立がポイントです。「ゴルフ＆スパ」検索は+300%、「スキー＆スパ」パッケージは+250%増と、癒やしとアクティブ体験(https://jp.trip.com/things-to-do/ttd-home/)を組み合わせた旅行が拡大しています。- つながりを楽しむ旅行（Travel to Connect）旅行は共有体験としての価値が高まっています。友人や家族、ファンコミュニティが旅行先選びに影響を与え、コンサートやスポーツ観戦は主要な旅行動機になっています。また、2/3の旅行者が海外の音楽ライブのために渡航するほか、ランナーやサイクリストなど競技者の国境を越えた旅行は5倍に増加しています。- テクノロジーと共に進化する旅行（Travel of Tomorrow）AIなどのテクノロジーが旅のパートナーとして存在感を増しています。旅行計画支援の検索は前年比+190%と急増。AIは旅行者だけでなく、Trip.com Groupのような旅行事業者にとっても、新しい機会創出の鍵となります。

Trip.com Groupは、コミュニティ重視の予約やAI活用の旅の拡大を見据え、音楽ライブ旅行パッケージを拡充し、AI搭載のプランニングツールなどで、シームレスかつパーソナライズされた旅を提供します。今後の旅行消費者の成長は、感情的共感、文化理解、テクノロジーによる柔軟性が原動力となると考えられます。

フルレポートはこちら(https://file.tripcdn.com/files/6/mkt_groupwebsite_file/25g1v12000oluw548B66B.pdf)からご覧いただけます。（英語）

