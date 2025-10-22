ソシオネット株式会社、11/25（火）・26（水）開催『バックオフィス DXPO 東京’25【秋】』に弊社DXサービスの出展が決定。

ソシオネット株式会社

この度、ソシオネット株式会社（本社：東京都品川区、以下「ソシオネット」）は、日本最大級のDX分野商談型展示会『バックオフィスDXPO 東京'25【秋】』において、弊社サービス「DXデビュー」、「DXオープンラボ」、「DXサポーターズ」を出展することとなりました。

ノーコード・ローコード開発によるIT内製化（市民開発）支援を中心としたサービス展示に加え、ご来場の皆さまとDX化やIT内製化（市民開発）の進め方について直接ご相談いただける場を設けております。

■「バックオフィスDXPO 東京'25【秋】」とは？

11/25（火）、26（水）の二日間にかけて有明GYM-EX（ジメックス）にて開催される、管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会です。

来場事前登録(https://dxpo.jp/u/box/tokyo25-2/user/entry)をすることで入場料5000円が無料となるほか、気になる製品・サービス提供企業ブースへの事前商談予約や、名刺のデータ交換でスムーズな商談が可能になっております。

本展示会に関する情報は以下よりご確認ください。

本展示会の詳細はこちら :https://dxpo.jp/real/box/tokyo2/バックオフィスDXPO 東京'25【秋】特設サイト

■ソシオネット出展詳細

ソシオネットでは以下のサービスを出展いたします。

DXデビュー(https://dxpo.jp/u/box/webooth/detail?webooth_slot=1043)：対話型定額制アプリ開発サービス

これからDXに取り組まれるお客様向けの、PoC的ライブ開発が体験できるお試しメニューです。ノーコードアプリ開発ツールを活用し、会話しながら業務アプリ開発が体験できます。

DXオープンラボ(https://dxpo.jp/u/box/webooth/detail?webooth_slot=1044)：ノーコード・ローコード開発ツールによるIT内製化（市民開発）支援

お客様にとって無理なく、かつ、ポイントを押さえたIT内製化（市民開発）を実現し、自律したDX組織への変革とユーザ自らが業務改善を継続して推進できる強い組織づくりを支援いたします。

DXサポーターズ(https://dxpo.jp/u/box/webooth/detail?webooth_slot=1045)：DXによる事業改革を目指す企業向けのITサポートワンストップサービス

DX化で事業改革を目指すお客様向けの、情シス業務からアプリのメンテナンスまで幅広くサポート可能なITサポートワンストップサービスです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99641/table/24_1_c7a3eef65dcb79498b4c4d0e0fda33fa.jpg?v=202510230627 ]

弊社ブースでの商談予約、およびサービス資料DLは以下よりお願いいたします。ぜひ多くの方にお越しいただければ幸いです。

商談予約・資料DLはこちら :https://dxpo.jp/u/box/webooth/detail?webooth_slot=1043

■ソシオネットについて

ソシオネットは、お客様のためのデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するITコンサルティング企業です。

ソシオネットは「Change the way we live with: IT（人としくみの関係を変革する）」をミッションに掲げ、ITを通じて皆さまの生活が、社会が、より良くなるよう価値を生み出し続けたいと考えています。

第3回TOKYOテレワークアワード推進賞受賞。

公式HP：(https://socionet.co.jp/)

Instagram：(https://www.instagram.com/socionet_official/)