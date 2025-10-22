豊田通商グループの「メッセナゴヤ2025」への出展について
豊田通商株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/769/table/40_1_3bd9ad3f01143396e16e1d31a63b3d25.jpg?v=202510230627 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/769/table/40_2_68b93d768ebd002a4fd9ae186c86e7ab.jpg?v=202510230627 ]
豊田通商株式会社（以下、豊田通商）、及びグループ会社であるエレマテック株式会社、株式会社ティー・エー・エス、豊通ファシリティーズ株式会社、株式会社豊通マシナリー、豊通ユニファッション株式会社、株式会社ネクスティ エレクトロニクス、株式会社プラニック、資本業務提携先のFlora株式会社、並びに豊田通商が共同設立した一般社団法人炭素会計アドバイザー協会の10社・団体は、2025年11月5日（水）から7日（金）に開催される日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ2025」に出展いたします。
【出展内容】
【メッセナゴヤ2025概要】
