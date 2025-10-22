株式会社グローバルプロデュース、「World Cleanup Day 2025」に協賛　社員参加によるサステナブル活動を実施

株式会社グローバルプロデュース

株式会社グローバルプロデュース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：光畑真樹）は、2025年9月20日（土）に開催された世界同時清掃活動「World Cleanup Day」に協賛し、2025年9月19日（金）に社員によるサステナブル活動を実施したことをお知らせいたします。

■World Cleanup Dayへの参加背景

当社は「イベントプロデュースを通じて世界中に幸せを届ける」というビジョンのもと、社会的責任を果たす企業として、地球環境保護への貢献を重要な経営課題と位置づけております。「World Cleanup Day」は、毎年9月20日に世界中で一斉に地球を清掃する国際的な市民運動です。北欧エストニアから始まったこの活動は、現在では国連加盟国の90%が参加する規模に成長し、2023年の国連総会において毎年9月20日が国際デーとして正式に登録されました。

「World Cleanup Day」詳しくはこちら：https://worldcleanupday.jp/

■実施概要

実施日時：2025年9月19日（金）10:00～12:00

実施場所：東京都渋谷区内および周辺地域

参加予定人数：約30名

活動内容：地域清掃活動（ゴミ拾い、分別活動）、清掃活動データの記録と世界規模でのデータ共有への参加

詳しくはこちら：https://www.global-produce.jp/gpjournal/sustainability/world-cleanup-day-2025/

■グローバルプロデュースのサステナブルな取り組み

「World Cleanup Day」への参加と併せて、当社では以下のサステナブルアクションを推進しております。

1.環境配慮型会場の優先選定

イベント企画・運営において、環境認証を取得している会場や、省エネルギー設備を導入している施設を優先的に選定

2.廃材を活用したイベント装飾の導入により、廃棄材を抑制

廃材や再利用可能な木材等を使用した装飾及びLEDを活用し環境への負荷を軽減

3.デジタル化によるペーパーレス運営の推進

イベント打ち合わせ時や本番における配布物のデジタル化を進め、紙資源の削減に貢献

4.イベント時の食事に関して、食品ロスを低減

サステナブルケータリング導入や、リユース食器・バガス容器等の導入、フードロス削減や地産地消メニューへの提案を実施

5. イベント開催に使用する電力のクリーン化

非化石証者・グリーン電力証の導入や、イベント半位での「再エネ証明」発行を通じて、イベント運営におけるCO2排出量の削減を推進

6. 1～5をイベント参加者に周知

エコカトラリーセット（思い出に残るギフト設計）や、蜜蝋ラップなど再利用できるノベルティの採用や、ゴミを資源に変えるコンポストBOXの設置により、環境への取り組みを参加者へ積極的に発信

7. 開催後にサステナブル観点での振返り評価

コアスタッフでの実施コンテンツの振り返りMTGを実施

これら取り組みを通じて、イベント業界におけるサステナブルな運営のスタンダード確立を目指してまいります。

■当日の様子

■今後の展開

当社は今回の「World Cleanup Day」参加を契機に、定期的な地域清掃活動の実施や、イベント運営におけるカーボンニュートラルへの取り組みなど、持続可能な社会の実現に向けた活動を継続的に展開してまいります。

きれいな地球を未来に残すため、グローバルな環境対策アクションへの参加を通じて、企業としての社会的責任を果たしてまいります。

■イベントプロデュースを通じて世界中に幸せを届ける、「株式会社グローバルプロデュース」

「株式会社グローバルプロデュース」は、「イベントプロデュースを通じて世界中に幸せを届ける」ことをビジョンに掲げる、総合イベントプロデュースグループ。単なる手配屋としてではなく、お客様の想いをイベントというカタチにし、実施効果を最大化するためのお手伝いをさせていただいています。「日本発、世界へ通用するイベントプロデュースの提供」を目指し、皆様にとって最高のクリエイティブやサービスを提供します。

https://www.global-produce.jp/





＜会社概要＞

企業名：株式会社グローバルプロデュース

代表者：代表取締役社長 光畑真樹

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13階

代表TEL：03-5738-2117

設立：2011年10月11日

資本金：10,000,000円

売上高：30億円（2024年度実績）

従業員数：50名（2025年5月時点）

事業内容：イベントプロデュース事業他

ホームページ：https://www.global-produce.jp/

English ：https://globalproduce-event.com/