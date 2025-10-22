秋冬にぴったりのもこもこ素材！「どっとポーチ ショルダーショート」にミッフィーのボアシリーズが新登場

株式会社アイアップ

株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、人気シリーズ「.POUCH（どっとポーチ）」のショルダーショートに、新作「ミッフィー ボアシリーズ」を発売いたします。

現在アイアップ公式オンラインストアで予約受付中、12月中旬より全国販売を予定しています。

商品ページはこちら :https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0613-

「.POUCH（どっとポーチ）ショルダーショート」は、スマートフォンやミニ財布などが入る便利なサイズ感のショルダーポーチ。

アイボリーとグレーの2色展開で、もこもこのボア生地が秋冬らしいデザインです。

■商品詳細

商品名：どっとポーチ ミッフィー ショルダーショート

カラー（全2種類）：（ボア／アイボリー）・（ボア／グレー）

サイズ：本体・約H195×W145×D30mm / 紐の長さ・約120cm

材質：ポリエステル・ナイロン・POM

発売元：株式会社アイアップ

■ミッフィー ボアシリーズ／シリーズ展開

もこもこなボア生地を使用した「ミッフィー ボアシリーズ」は、「どっとポーチ ミッフィー ショルダーショート」と、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」で展開。

おそろいの素材感で、おでかけにもお部屋にもぴったりなシリーズです。

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

※掲載画像はすべてイメージです。

■会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/(https://www.instagram.com/eyeup.goods/https://www.instagram.com/eyeup.goods/)

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa