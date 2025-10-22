秋冬にぴったりのもこもこ素材！ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」にミッフィーのボアシリーズが新登場

株式会社アイアップ

株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」の新商品として、「ミッフィー ボアシリーズ」を発売いたします。

アイアップ公式オンラインストアでは、好評予約受付中。12月中旬ごろに全国で販売予定です。

商品ページはこちら :https://www.eyeup.co.jp/c/URL/e0612-

「ぬいコロン」は、倒してもコロンッと起き上がるぬいぐるみ起き上がりこぼし。

手のひらサイズで持ち運びやすく、お部屋に飾るのはもちろん、ぬい活にもぴったりな癒しアイテムです。

もこもこのボア素材とやさしい色味が重なり、ほっこりとした雰囲気のミッフィーが楽しめます。

■商品詳細

商品名：ミッフィー ぬいコロン

カラー（全2種類）：（ボア／ピンク）・（ボア／ブルー）

サイズ：約H110×W80×D80mm

材質：ポリエステル・PE

発売元：株式会社アイアップ

■シリーズ展開

「ミッフィー ボアシリーズ」は、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」と、「.POUCH（どっとポーチ）ショルダーショート」で同時展開。

おそろいのもこもこ生地で、かわいさも統一感も抜群です。

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

※掲載画像はすべてイメージです。

■会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa