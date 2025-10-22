【SAJ40周年特集】「デジタル敗戦を巻き返すチャンス」さくらインターネット 角 俊和氏が語る、AI時代の日本の勝ち筋

一般社団法人ソフトウェア協会

一般社団法人ソフトウェア協会（本社：東京都港区、会長：田中邦裕）は、1985年の設立以来、ソフトウェア産業の健全な発展を目的とした政策提言、調査研究、人材育成、国際交流等の事業を40年間にわたり展開してまいりました。この度、設立40周年を記念し、会員企業の多様な取り組みを紹介する特集企画「わが社の○○」をスタートしました。さくらインターネット株式会社角 俊和氏へのインタビュー記事を公開いたしました。

長年の「デジタル敗戦」を覆す「すごいチャンス」としてAIを捉えていると角氏は強調します。

海外製のAIを「使う」だけでなく、「AIを使いこなし開発し、ソフトウェアを作り、世界をリードし、輸出していく」国を目指しています。その実現に向け、さくらインターネットのAI部門担当としてSAJのAI研究会に参画し、SAJが持つ「国とのつながり」や「政策提言力」をAI産業育成の基盤として、規制改革や日本のAI戦略に直接関与していくことを重要視していると語っています。

さくらインターネットは、国内でもユニークな「インフラの自社保有・運用」と「自前主義」を強みとしています 。

特にAIに必要なGPUハードウェアに大量投資し、それを最大限に活かすクラウドサービスやプラットフォームサービスも自前で開発・展開しており、これが他社との決定的な差別化要因であると強調しています 。

また、角氏は、SAJの持つ「国とのつながり」や「政策提言力」を、AIという新たな産業を育成する上でインフラ構築と同じくらい重要な基盤であると考えています。

SAJはデジタル社会の基盤となる「規制改革」や「日本のAI戦略」に直接関与する強力なプラットフォームであると角氏は語っています。

社長の田中邦裕氏への長年のリスペクトが、さくらインターネットを選んだ決め手であり、「やりたいこと」を「できる」に変えるという同社の企業理念の下、日本の未来を左右するAI事業に大きなやりがいを感じていると語っています 。

【プロフィール】

角 俊和（すみ としかず） さくらインターネット株式会社 AI事業推進室 室長 。1990年代後半から長年にわたりITインフラ事業者としてキャリアを重ね、外資系クラウド事業者の日本におけるカントリーマネージャーを経て、約６年前にさくらインターネットに入社しました 。田中 邦裕代表取締役社長のビジョンに深く共感し、その経営戦略を推進 。2025年8月よりAI事業推進室室長を務めています 。

