BoxとTCSが戦略的パートナーシップ締結を発表

株式会社Box Japan

ITサービス、コンサルティング、ビジネスソリューションのグローバルリーダーであるタタコンサルタンシーサービシズ (TCS)(BSE:532540、NSE:TCS)と、インテリジェントコンテンツ管理 (ICM) プラットフォームのリーディングカンパニーであるBox, Inc. (NYSE: Box) は、本日、世界中の顧客に業界特化型のサービスとサポートを提供するための戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。TCSの企業規模および業界に関する深い知見、ならびにBoxのAIファーストなコンテンツプラットフォームを統合することで、両社は顧客のイノベーションを加速し、レガシーコンテンツシステムから貴重なインサイトを引き出すとともに、あらゆる業界におけるビジネス成果の最大化を支援します。

TCSのエンタープライズコンテンツ管理プラクティスのグローバル責任者であるプラディープ・カマラナバン（Pradeep Kamalanabhan）氏は、以下のように述べています。

「Boxと提携することで、SaaSベースのICMプラットフォームを活用した革新的なAI搭載ソリューションを提供し、複雑なビジネス課題に対応するとともに、両社の世界中の顧客に向けた新たな成長機会の創出を目指します。BoxとTCSのパートナーシップは、業界をリードするテクノロジーと、AIおよびデジタル変革における深い専門性を組み合わせる戦略的な取り組みです。」

Boxの最高執行責任者であるオリビア・ノッテボーン（Olivia Nottebohm）は以下のように述べています。

「企業はAIのブームを超えてビジネス成果を促進する、現実的でスケーラブルかつインテリジェントなソリューションを求めています。Boxでは、AIを活用して最も重要なデータに構造、インサイト、アクションをもたらし、組織が非構造化コンテンツの価値を引き出す支援に重点を置いています。 世界最大級かつ最も信頼されているシステムインテグレーターの1社であるTCSと提携することで、実際の顧客課題の解決、生産性向上、そして大規模なデジタル変革の加速を実現する業界固有のソリューションを提供してまいります。」

TCSとBoxのパートナーシップ

この度の戦略的パートナーシップにより、TCSとBoxは、企業が非構造化コンテンツを競争優位性に変換するための支援を行います。TCSは、深い専門知識と60万人を超えるコンサルタントのグローバルネットワークにより、世界最大級の組織の多くで複雑なデジタル変革のイニシアチブを推進しています。 Boxは、契約書、画像、運用データなどのビジネス上重要なコンテンツを管理、保護し、そこからインサイトを抽出するインテリジェントなコンテンツ管理プラットフォームを提供しており、フォーチュン500企業の64%が導入しています。 両社は協力して、コンテンツとAIを統合し、金融サービス、ヘルスケア、製造、小売、公共分野などの主要業界全体で業務を効率化、生産性向上、さらにはイノベーションを加速する統合型エンドツーエンドのソリューションを提供します。

TCSとBoxの提携で実現可能な例

- 金融サービス企業は、カスタマイズ可能なワークフロー自動化を活用することでプロセスを最適化し、手作業を削減できるようになります。- ヘルスケア企業は、GDPR や HIPAA などの業界規制を引き続き遵守しながら、AI の利点と効率性を活用できるようになります。- 製造メーカーは、1,500を超えるセキュアなビジネス統合機能を活用し、コスト効率、拡張性、柔軟性の向上を実現できるようになります。- 小売企業は、AIを活用したメタデータ抽出など高度なAI機能を活用し、ドキュメント作成の効率化と精度向上を実現できるようになります。- 政府機関は、データセキュリティ、プライバシー、規制遵守のためのビルトイン機能を活用できるようになります。

TCSとBoxが変革するコンテンツ管理の詳細については、 www.box.com またはwww.tcs.com をご覧ください。

*本プレスリリースは、英国ロンドンで現地時間2025年10月21日に発表されたプレスリリースの抄訳版です。原文はこちら(https://www.boxinvestorrelations.com/news-and-media/news/press-release-details/2025/Box-and-TCS-Announce-a-Strategic-Partnership-to-Drive-Digital-Transformation-with-Intelligent-Content-Management/default.aspx)をご参照ください。

タタコンサルタンシーサービシズ(TCS)について

タタコンサルタンシーサービシズ (BSE: 532540、NSE: TCS) は、世界の様々な業界を牽引する大手企業からデジタル変革およびテクノロジーパートナーに選ばれています。1968年の創業以来、最高水準のイノベーション、卓越したエンジニアリング、カスタマーサービスを提供してきました。

タタ・グループの伝統を礎とするTCSは、お客様、投資家、従業員、そして地域社会に長期的な価値を創造することに注力しています。世界55か国に61万3,000人以上のコンサルタントを擁し、世界202か所にサービスデリバリセンターを擁するTCSは、世界各地でトップエンプロイヤーに認定されており、新技術を迅速に適用・拡張する能力を活かしながら、お客様との長期的なパートナーシップを構築し、適応力のある企業への成長と変革を支援しています。こうした関係の多くは数十年にわたり存続し、1970年代のメインフレームから現在のAIに至るまで、あらゆるテクノロジーサイクルを乗り越えてきました。

TCSは、人々の健康、サステナビリティ、さらに地域社会のエンパワーメントの促進に重点を置き、TCSニューヨークシティマラソン、TCSロンドンマラソン、TCSシドニーマラソンなど、世界で最も権威ある14の都市マラソンおよび耐久レースをタイトルスポンサーとして支援しています。2025年3月31日を期末とする会計年度において、TCSの連結売上高は300億米ドルに達しました。

TCSの詳細については、www.tcs.com をご覧ください。

Boxについて

Box (NYSE: BOX)はインテリジェントコンテンツ管理（ICM）プラットフォームのリーディングカンパニーです。Boxのプラットフォームは、企業のコラボレーション促進や、コンテンツのライフサイクル全体の管理、重要なコンテンツの保護、そしてエンタープライズAIによるビジネスワークフローの変革を実現することを目指しています。2005年に米国で設立され、アストラゼネカ、JLL、モルガン・スタンレーなどを含む大手グローバル企業や日本では約21,000社および日経225の84%の企業の業務効率化を支援しています。

Boxは、カリフォルニア州レッドウッドシティーに本社を置き、米国、ヨーロッパ、アジアに拠点を持っています。また、Box.orgでは、非営利団体のミッション実現を支援するために多様な活動を行っています。

株式会社 Box Japan は2013年に設立された日本法人です。日本国内の情報については、下記のサイト「Box Square」で随時更新しています。

https://www.boxsquare.jp/