今週のゲストは俳優の船越 英一郎氏 !! “時を語る” ラジオ番組『BEST ISHIDA presents TickTockTalk♪』

株式会社ベスト販売

時計専門誌『クロノス日本版』編集長 広田雅将 氏が時計を愛するゲストをお招きし、ゲストが愛する時計との出会いや、それにまつわる人生の転機などのエピソードを紐解き、ゲストがこれまで歩んできた「時」に耳を傾けるラジオ番組。

2025年10月26日と11月2日と11月9日の3週にわたってお届けするのは、俳優の船越英一郎氏です。愛用時計と時計に関して忘れられない思い出やエピソードについて語ります。ぜひお聴きください♪

プロフィール

1960年7月21日生まれ、神奈川県出身の俳優。父は俳優・船越英二、母は女優・長谷川裕見子。日本大学芸術学部卒業後、1982年に俳優デビュー。主に2時間ドラマで活躍し「サスペンスの帝王」とも呼ばれる。代表作に『刑事吉永誠一』『紅蓮次郎』などがある。

ラジオ番組 BEST ISHIDA presents 『TickTockTalk♪』

クロノス日本版 広田編集長との熱い時計談義を通じて、時計の選び方や魅力を発信し、ゲストの方々の時計愛やヒストリーなど他では聞けない時計に関する思い出話をお届けいたします。

この番組は、時計ファンだけではなく、文化や伝統に興味を持つ方々にもお楽しみいただける内容となっております。

アフタートークは後日、YouTube(WebChronos)で配信されます。

BEST ISHIDAとは

株式会社ベスト販売は、日本最大級の規模を誇る正規時計販売店です。時計を熟知したスタッフで構成し、一人一人に合った腕時計をご提供しております。オンライン接客も対応しておりますので、来店なく時計を見ていただき、お楽しみいただくことも可能です。

「ISHIDA新宿」を拠点とし、表参道エリア最大級の面積とブランド数を誇る「ISHIDA表参道」、「カルティエ」「ブレゲ」などラグジュアリーブランドを中心に取り扱う札幌随一の店舗「ISHIDA N43°」、日本初の「TimeVallee Azabudai Hills」、世界初のブライトリングオンリーショップである「ブライトリングブティック銀座」を展開しております。

【BEST ISHIDA 店舗】

ISHIDA新宿／ISHIDA表参道／ISHIDA N43°／TimeVallee Azabudai Hills／Luxury Time Lounge／ブライトリングブティック銀座／ブライトリングブティック GINZA SIX／IWC表参道ブティック／BEST VINTAGE 新宿／BEST VINTAGEグランフロント大阪