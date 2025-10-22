AI予測に基づきFOLIOが投資助言を行う「ROBOPROファンド」、純資産総額1,500億円突破のお知らせ

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」 ）が投資助言を行う公募投資信託「ROBOPROファンド」が2025年10月21日、純資産総額1,500億円を超えることとなりましたのでお知らせいたします。今年8月22日に純資産総額1,000億円を突破してから約2ヵ月での1,500億円到達となりました。

FOLIOは2020年1月から、AIで相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つAI投資「ROBOPRO」を提供しており、2023年12月に設定された 「ROBOPROファンド」は、「ROBOPRO」の運用戦略に基づいてFOLIOが投資助言を行い、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が運用を行っています。

「ROBOPROファンド」は複数の資産に分散投資を行うバランス型ファンドの中でも、AIを活用した機動的なリバランスが強みを発揮し、好調なパフォーマンスを見せています。2025年10月21日時点での分配金お支払い後の基準価額は14,271円（分配金設定来合計500円お支払い）となり、足元では10月9日に最高値を更新しています。また、販売会社の拡大も進んでおり、現在では証券会社19社、銀行14行にて取り扱われています（2025年10月21日時点 ※1）。「ROBOPROファンド」は、好調なパフォーマンス等を背景にネット証券や地方銀行など複数の販売会社における投資信託販売ランキングで上位にランクインし、結果として月間資金流入額は、今年9月には228.9億円となり、バランス型ファンドカテゴリーにおいて4か月連続で第1位(※2)を記録するなど、順調に純資産総額を伸ばしています。投資信託として多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。

なおFOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。また投資助言業者としては、「ROBOPROファンド」に加えて、SBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド」、三井住友DSアセットマネジメント株式会社により設定された単位型公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５-０５」の運用等にも関わっています。

FOLIOは、「ROBOPRO」やAI予測を活用した投資助言などを通じて、様々なお客さまのニーズに対応してまいりました。今後もAIを活用した資産運用の拡充・高度化を進め、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。

※1 出所：SBI岡三アセットマネジメント

※2 ・QUICKのデータをもとにFOLIOにて集計

・QUICK投信分類にて「バランス」に分類される国内公募投資信託（単位型を除く）

・ETF、DC・ラップ・SMA専用ファンド、財形給付金ファンドを除く

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL：https://folio-hd.com

■株式会社FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町 4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015年12月10日

URL：https://folio-sec.com