応用地質、立命館大ほかと月面拠点建設のための測量・地盤調査技術の確立を目指す

応用地質株式会社 (本社：東京都千代田区、代表取締役社長：天野 洋文、以下、当社) は、立命館大学などと共同で研究チームを組み、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) が公募した「宇宙戦略基金事業」(第二期) の「技術開発テーマ／探査等 (月面インフラ構築に資する要素技術)」(課題名：月面拠点建設を実現するための測量・地盤調査技術の確立) に採択されたことをお知らせします。

背景

月面は、世界各国において探査活動・開発活動の対象となりつつあり、2040 年までに世界の月関連の市場規模は 1,700 億米ドル (約 27.3 兆円) に達するという試算も存在します。

この大きな市場も見据え、将来の月面経済圏の創出に伴う経済的機会を確実に捉えるためには、将来的な民間活動の段階的な発展による経済圏の構築を想定した上で、そのファーストステップとして全ての月面活動の前提となる月面環境に関するデータや月面での重要技術等を早期に獲得することが有効です。

また、これらを通じて、我が国が国際的なプレゼンスを発揮し、月面での活動実績を積み重ねることが、将来的な月面活動における国際規範・ルール形成、国際市場の獲得等に向けて極めて重要です。

(宇宙戦略基金Webサイトより引用)

事業内容

立命館大学を代表機関とし、研究テーマ「月面インフラ構築に資する要素技術」は、今後予見される国内外の月面活動を見据え、当社、大学、研究機関などとともに、月面環境分析 (アセスメント) および重要技術の早期実証を目指します。

今後の展開

当社は、地球上で培ってきた先進的な地盤の可視化技術と、それに必要な計測技術を有しています。今回採択された研究チームの一員として、これらの知見やノウハウを活用し、月面インフラ構築に不可欠な月面地盤の状況把握や地盤調査技術の確立に貢献してまいります。

＜参考＞宇宙戦略基金事業（第二期）「月面インフラ構築に資する要素技術」に採択～月面拠点建設を実現するための測量・地盤調査技術の確立を目指す～ ｜立命館大学(https://www.ritsumei.ac.jp/news/detail/?id=4222)

