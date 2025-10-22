【第2弾 先着10社限定】人事評価ラボ、無料インタビュー掲載キャンペーンを再始動！

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、人事評価制度に特化した専門メディア「人事評価ラボ」にて、【第2弾・先着10社限定】無料インタビュー掲載キャンペーンを開始いたしました。

本企画では、人事評価制度・評価SaaS・HRコンサルティングなどを提供する企業を対象に、取材・記事化・掲載をすべて無料で実施。自社サービスの強みや成功事例を、専門メディアを通じて長期的に発信できる機会を提供します。

人事評価ラボとは

「人事評価ラボ」は、人事評価制度・360度評価・人材育成・HRテックなど、評価運用に関する内容を掲載している専門メディアです。単なる制度設計のノウハウ紹介にとどまらず、第三者視点での取材・事例紹介・比較記事を通じて、企業の信頼性向上とブランディングを支援しています。

今後は、HR関連企業・士業事務所・コンサルティング会社のインタビュー記事を掲載し、読者層である経営者・人事責任者・評価制度導入検討層により刺さるメディアを目指します。

キャンペーン概要

対象企業

人事評価制度、360度評価、HRコンサルティング、SaaS（人事評価システム・目標管理ツールなど）を提供する企業

内容

無料でインタビュー取材を実施（オンライン）

人事評価ラボ内にインタビュー記事として掲載（貴社ページとして長期公開）

記事は貴社の公式サイト・SNS・営業資料等で掲載いただくことが条件

掲載メリット

募集枠：先着10社限定

- 自社サービスの特徴や強みを第三者視点で訴求可能- 成功事例をコンテンツ化し、営業・マーケティング活動に活用- 掲載記事は「人事評価ラボ」内で長期的に露出し、SEO資産として蓄積

応募方法：以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

お問い合わせフォーム：https://forms.gle/i5nZUUN5vszRRXac7

企画の狙い

本キャンペーンは、「評価制度の実践事例を通じて業界の信頼性を高める」ことを目的としています。

掲載企業にとっては、第三者視点による記事化により自社サービスの強みや導入事例を客観的かつわかりやすく発信できるため、営業資料や採用広報としても活用可能です。

さらに、専門メディアに長期掲載されることで、検索経由での新規リード獲得、企業ブランディングや信頼性の向上にもつながります。

今回は第1弾キャンペーンの反響もあり、その好評を受けての再実施となります。

コメント（代表取締役 廣瀬義憲）

「人事評価制度やHRテックの領域には、素晴らしい知見や事例が数多くありますが、まだ十分に共有されていません。私たちは“人事評価”を単なる制度運用ではなく、企業の成長戦略の中核として位置づけています。

今回の無料インタビュー掲載キャンペーンを通じて、業界の優れた取り組みを広く発信し、人事評価を通じた組織成長を後押ししていきたいと考えています。」

サービス概要

名称：人事評価ラボ

内容：人事評価制度に関する解説記事、導入事例、専門家インタビューを提供

リリース開始：2025年8月

詳細：https://jinjihyouka-lab.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/

人事評価ラボからのご案内

人事評価ラボでは、企業や専門家の皆さまに向けた各種キャンペーンや募集企画を展開しています。サービスの認知拡大や情報発信の強化にご活用いただけるプランを用意しましたので、ぜひご検討ください。

▼リリース記念キャンペーン｜初年度特別価格プラン

正式リリースを記念し、広告掲載をご希望の企業向けに初年度特別価格をご用意しました。サービス紹介を多角的に訴求できます。

お問い合わせフォーム：https://forms.gle/YD9ux1ojShhDvbS19

▼監修者募集のご案内

記事の内容チェックや専門的コメントをお願いできる監修者を募集しています。記事内でお名前や所属先を紹介し、認知拡大に貢献します。

お問い合わせフォーム：https://forms.gle/dRfanyQYzyhyqHyb8