クラウドストライク合同会社

※この資料は米国にて2025年9月18日に発表されたプレスリリース(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-delivers-unified-data-protection-for-ai-era/)の抄訳です。



クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は本日、AI時代のデータの移動方法に合わせて構築されたリアルタイムの統合セキュリティを提供する新たなFalcon(R) Data Protection(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/data-protection/)イノベーションを発表しました。クラウドストライクは、生成AIのデータ漏洩、内部脅威、ハイブリッド環境間で移動する機密データといったリスクの増大に対応することで、データ保護の将来を定義し、従来型の断片化されたツールの大規模な統合を推進しています。

クラウドストライクで最高技術責任者を務めるエリア・ザイツェフ（Elia Zaitsev）は次のように述べています。

「AIによって、データの生成と共有のあり方は大きく変化しました。従来型のデータ損失防止やポスチャ管理のツールは、現代の環境におけるデータ保護には対応できていませんでした。Falcon Data Protectionは、機密データの移動先を問わず、デバイス、クラウドサービス、SaaSアプリケーション、生成AIワークフローに至るまで、すべてを追跡します。お客様が必要とするリアルタイムの可視性と適用を提供することで、大規模なサイバーセキュリティの統合とAIを活用した安全なイノベーションをより簡単に実現します」

生成AIデータ保護

生成AI ツールは、業務の進め方を一変させ、エンドポイント、クラウド、SaaS環境におけるデータへのアクセスと移動を可能にしています。従来型の保護は、ブラウザで止まり、複雑なネットワーク機器を必要としたり、暗号化によって簡単に回避されたりするため、ローカルアプリケーションやランタイムクラウド環境に攻撃の余地を残します。Falcon Data Protectionは、ローカルアプリケーションとクラウド環境のランタイム保護によって保護範囲を拡大し、管理対象と管理対象外の両方の生成AIツールにおける意図しない情報の露出を防止するとともに、データ漏洩をブロックします。Falconは、ブラウザのみのツールとは異なり、すべての生成AIパスを包括的にカバーし、組織がAIを活用して安全にイノベーションを推進できるようにします。

従来型のDLPとDSPMの統合

従来型のツールは、最新のデータ環境向けに構築されたものではありません。DLP（データ損失防止）は、静的エンドポイント用に設計され、DSPM（データセキュリティポスチャ管理）はクラウド内のスナップショット用に設計されていますが、どちらも生成AIの使用やハイブリッドシステム間でのデータの継続的な移動には対応できません。Falcon Data Protectionは、これらの断片化されたアプローチを、エンドポイント、クラウド、生成AI、SaaS全体にわたる統合された可視性と適用に置き換えます。新たなイノベーションは次のとおりです。

- 完全な生成AI データ保護：ローカルアプリケーションとランタイムクラウド環境を通じて共有される機密データをリアルタイムで保護し、ブラウザを超えて保護範囲を拡大します。管理対象および管理対象外の生成AI ツールがどこで使用されても、意図しない情報の露出を防ぎながらデータ漏洩をブロックします。- Falcon Exposure Management AI Discovery：管理対象エンドポイントで実行されている LLM、AIアプリケーション、エージェントを検知し、機密データを流出させる可能性のあるシャドーAIツールによる盲点を排除します。既存のクラウドAI検知とFalcon Data Protection制御を組み合わせることで、組織はハイブリッド環境全体にわたって統合された可視性と保護を実現できます。- AIを活用したデータ分類：LLMを適用して、認証情報、シークレット、パスワードなどの機密データの種類を正確に識別し、フォールスポジティブを減らし、データ保護制御の適用を強化します。- インサイダー脅威ダッシュボードと検知：統合ダッシュボードでアイデンティティ、HR、データ移動のシグナルを相関付け、悪意のある、過失のある、または侵害されたインサイダーのアクティビティに迅速に検出して対応します。- 統合検知とクロスドメイン可視性：エンドポイント、クラウド、生成AI、SaaS環境全体にわたるデータ損失、生成AIの悪用、インサイダー脅威に対してすぐに使用できる新しい検知機能により、検知カバレッジが10倍向上(※1)します。

AI時代に向けたクラウドストライクの統合データ保護の詳細については、ブログ(https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/crowdstrike-stops-genai-data-leaks-with-unified-data-protection/)とこちら(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/data-protection/)をご覧ください。

※1 現在のFalcon Data Protection検知製品との比較。

CrowdStrikeについて

CrowdStrike(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業リスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブのプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。

CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security Cloudおよび最先端のAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。

Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンスを提供し、複雑さを低減し即座に価値を実現します。

CrowdStrike: We stop breaches.

詳細はこちら：https://www.crowdstrike.com/ja-jp/

