【ダイハツ】Microsoft 365 Copilot特有の活用法と汎用的な伴走支援メソッドを両輪で習得。

株式会社スキルアップNeXt

スキルアップNeXt株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下、スキルアップNeXt）は、ダイハツ工業株式会社（本社：大阪府池田市、代表取締役：井上 雅宏、以下「ダイハツ」）にCopilot定着化支援サービスを提供しました。段階的研修および伴走支援により、Microsoft 365 Copilot特有の活用法を習得するとともに、業務プロセスを分解し、具体的なAI活用アイデアを創出する汎用的メソッドを獲得。これらは、DX推進室の他部署への伴走支援力の向上にも繋がりました。

導入事例はこちら▶https://www.skillupai.com/private-training/success_stories/daihatsu4/

※Copilot定着化支援サービスeラーニング：ビジネスパーソンのための対話型生成AI講座Microsoft Copilot編、Microsoft 365 Copilot活用講座ライブ講義：生成AIアイデアソンMicrosoft 365 Copilot編

伴走支援：Copilot道場（プロンプト質問会・発表会）

Microsoft 365 Copilot特有の活用法と他部署への伴走支援メソッドを習得

ダイハツでは、生成AI「D-AI-hatsu Assistant」が全社に展開され、活用が推進されてきました。これに加え、DX推進室では、技術検証として先行導入したMicrosoft 365 Copilot特有の活用法を見出し、他部署にも指導できるレベルに到達することを目指し、Microsoft 365 Copilotの機能や特性を体系的に学べるeラーニング、業務効率化に貢献する活用アイデアの創出スキルを身につけるライブ講義、プロンプトを磨き上げる質問会や発表会などの伴走支援を組み合わせて実施しました。

その結果、受講者が業務におけるMicrosoft 365 Copilot活用方法や他のMicrosoft製品との連携方法を見出し、様々なアイデアが生まれました。

＜Microsoft 365 Copilot活用事例＞

(1)社内資料作成のプロセスを大幅に効率化

資料全体の構成案作成やデータ分析・グラフの作成等にMicrosoft 365 Copilotを活用。実践では思ったような結果が得られず、質問会でプロンプトを改善することで、社内資料作成時間を大幅に削減することに成功。

(2)社内問い合わせ対応の迅速化を実現

社内問い合わせ対応「確認」「問い合わせ内容の読解」「回答作成」にMicrosoft 365 Copilotを活用。中でもMicrosoft Power Automateと組み合わせて、該当する問い合わせメールを受信した際に、自動でMicrosoft Teamsに通知されるように工夫。根本課題であった「問い合わせメールを確認しにいく手間」を解消することで、問い合わせ対応の迅速化を実現。

ダイハツ工業株式会社DX推進室 饗庭様からのメッセージ

段階的研修により、Microsoft 365 Copilot特有の利便性を体感し、これまで多くの時間を要していた業務プロセスを大幅に効率化するアイデアがいくつも生まれました。

本研修で習得したMicrosoft 365 Copilotの特有の活用術や業務フローを整理しつつ生成AIの活用案を具体化する手法は、今後の全社的なAIリテラシー向上施策や各事業部への支援プログラムにおける強固な基盤になると確信しています。引き続きMicrosoft 365 Copilotの潜在能力を追求し、全社的な業務改革を推進してまいります。

業務効率化に貢献するCopilot活用スキルが身につくCopilot定着化支援

１.Microsoft 365 Copilot活用のための揺るぎない土台を築くeラーニング

eラーニングでMicrosoft 365 Copilot活用に必要な知識を身につけることで揺るぎない土台を築き、次のステップであるライブ講義や実践演習にスムーズに繋げることができます。

＜学習内容＞

・ビジネスにおける対話型生成AIの利用法や、効果的な指示を出すためのプロンプトエンジニアリングの基礎を習得します

・Microsoft 365 Copilotならではの具体的な活用方法、特に他のMicrosoft製品との連携方法を深く理解します

・ご自身の業務フローを分析し、そこから生成AIを活用するアイデアを生み出す方法や、その発想のポイントを学びます

２.自業務での活用スキルを磨く生成AIアイデアソンCopilot編

eラーニングで得た知識を元に、自身の業務の棚卸しを行い、Microsoft 365 Copilotの具体的な活用アイデアを創出するワークに取り組みます。活用アイデアを持ち寄り、他の受講生とのディスカッションや講師からの講評を通じて、アイデアを発想する視点を広げ、多角的に磨き上げます。

３.業務効率化に貢献するスキルにまで磨き上げる伴走支援

プロンプト質問会と発表会で、講義で学んだ知識を業務効率化に貢献する活用スキルに昇華させます。講義後に実践する中で生じた疑問点を解消しながら、グループワークや講師からのフィードバックを通じて、より精度の高いアウトプットを生み出すプロンプトに改善し、業務時間削減に貢献するMicrosoft 365 Copilotの活用スキルを身につけます。

Copilot定着化支援の詳細はこちら▶https://www.skillupai.com/private-training/copilot/

マイクロソフト アジア エンタープライズ パートナー ソリューションズ テクノロジー ディレクター マット ファース (Matt Furse) より

日本マイクロソフトは、スキルアップNeXt株式会社様による「Copilot定着化支援サービス」の提供を心より歓迎申し上げます。

Microsoft 365 Copilotの活用が広がる一方、多くの企業にとって、その価値を最大限に引き出すための「定着」が重要なテーマとなっています。

スキルアップNeXt株式会社様は、約950社におよぶDX/AI人材・組織変革の実績に裏打ちされた「人材育成プログラム」と、現場の課題解決を実践する「伴走支援」、文化醸成を支援する「コミュニティ構築」を組み合わせることで、多くの企業が直面する「定着」の壁を乗り越えるための鍵となる存在です。この包括的なアプローチを、日本マイクロソフトとして高く評価しております。

今後、同社の支援を通じてさらに多くの企業がMicrosoft 365 Copilotをビジネス変革の原動力として活用されることを確信するとともに、日本マイクロソフトはスキルアップNeXt株式会社様との連携を一層強化してまいります。

スキルアップNeXtについて

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目40-5

代表取締役：田原 眞一

事業内容：

AI/DXを中心としたデジタル人材育成事業

データ分析・AI開発に関わるコンサルティング、システム開発事業

GX（Green Transformation）人材育成事業

AI/DXを中心としたデジタル人材特化型 採用支援事業

Webサービス開発事業

URL：https://skillup-next.co.jp/

※Microsoft、Microsoft 365、Microsoft Teams、Power Automateは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※Microsoft 365は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。