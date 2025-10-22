2025年11月グランドオープンの那覇ランチ・ディナーが楽しめるフードホール「RYUBO FOOD HALL」に、商業施設向けDXプラットフォーム・NEW PORT導入決定

スカイファーム株式会社

スカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）が開発・運営する商業施設向けDXプラットフォーム「NEW PORT」が、久茂地都市開発株式会社（本社：沖縄県那覇市 代表取締役社長：我那覇 学）が運営する沖縄・那覇市久茂地のランドマーク・パレットくもじの、大規模リニューアル第一弾として2025年11月にオープンするフードホール「RYUBO FOOD HALL」の全店共通注文・決済システムとして採用が決定したことをお知らせいたします。

施設概要

パレットくもじは、沖縄県那覇市の県庁前に位置する複合商業施設です。百貨店「デパートリウボウ」を中心に、ファッション、飲食、カルチャーを含む多様なテナントで構成されており、那覇市中心部のランドマークとして地域住民から観光客まで幅広い集客を実現しています。

本施設が来年2026年に開業35周年を迎えるにあたり、大規模リニューアルプロジェクトの第一弾として、新たな食の体験価値を提供する「RYUBO FOOD HALL(リウボウフードホール)」がグランドオープンします。約350席のフロアに7店舗（26年春までにさらに2店舗開店予定）が集結し、食事の場所に留まらない「心も満たす食空間」が提供されます。

商業施設向けDXプラットフォーム「NEW PORT」



「NEW PORT」は、複数テナントの一元管理・利用に特化したモバイルオーダーシステムです。

フードホール内の店舗を横断して同時に注文ができる「買いまわり」機能を搭載しており、お客様は席に座ったまま好みの料理をゆっくりと注文・決済できる快適な注文体験を実現しています。さらに本フードホールは「フルサービス型モバイルオーダー」として、ホールスタッフによるお食事の配膳連携、食事後の一括会計もNEW PORTがシームレスに対応します。

さらに、那覇市の中心地街という立地特性から多く訪れる外国人観光客にも対応。多言語自動翻訳機能を備えているほか、Webアプリ方式によりお客様自身のスマートフォンから手軽に利用でき、インバウンド需要を取り込む上でも効果が期待できます。

フードホールにおける新たな食体験提供

この度のNEW PORTの導入により、RYUBO FOOD HALL及びお客様に以下のような利便性の提供を目指します。

◇来店者

- 席に着いたまま、複数店舗のメニューから好みの商品をまとめて注文できる利便性- フードホールのデザインをNEW PORT上でも再現し、リアルとデジタルの垣根を超えた館内体験を提供- 自身のスマートフォンで注文から決済まで完結でき、外国人観光客も安心して利用できる仕組み

◇RYUBO FOOD HALL

- 配膳業務等を通じて顧客接点を維持しながらも、接客業務全体を効率化- ホールスタッフと各店舗間の連携をスムーズにし、サービス品質を向上- テナントごとの実績を一元的に管理でき、施設全体の運営を最適化

当社は今後も、空間に最適なDXソリューションを構築し、お客様および事業者の皆様にとってより快適で効率的なサービスを提供してまいります。

■RYUBO FOOD HALL 概要

施設名称: RYUBO FOOD HALL(リウボウフードホール)

運営会社: 久茂地都市開発株式会社

所在地 : 沖縄県那覇市久茂地１丁目１－１ パレットくもじ 2F(https://www.google.com/search?q=%E9%82%A3%E8%A6%87+%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81+RYUBO+FOOD+HALL&rlz=1C1JCYX_jaJP1056JP1056&oq=%E9%82%A3%E8%A6%87+%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgBEEUYJxg7MgcIABAAGI8CMggIARBFGCcYOzIGCAIQIxgnMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgYIBRBFGDwyBggGEEUYPTIGCAcQRRg90gEJMTcyMzJqMGo3qAIIsAIB8QUgk1q3sqjG-vEFIJNat7Koxvo&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

アクセス: ゆいレール県庁前駅直結、那覇空港から15分

営業時間:10:00～23:00(L.O. 22:00) ※店舗によって異なります

店休日 : 元日 ※デパートに準ずる

座席数 : 約350席

店舗数 : 7店舗 (26年春まで更に2店舗がOPEN予定)

店舗面積: 約400坪

開業日 : 2025年11月1日(土)10:00～

HP：https://ryubofoodhall.jp/?utm_source=pr26

【スカイファーム株式会社】

スカイファームは、「GOOD TIME, GOOD PLACE.」をミッションに掲げ、商業施設、駅、オフィス、イベント会場といった「場づくり」において、飲食体験や購買体験をより便利かつ快適にするDXプラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。日本における商業施設DXの先駆者として、新たな顧客体験の創出と施設運営の革新に貢献して参ります。

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：商業施設向けDXプラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/