【10/28～30開催】セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」、Gartner IT Symposium/Xpo(TM)に出展

LRM株式会社

セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」を提供するLRM株式会社(本社：兵庫県神戸市、代表取締役：幸松哲也)は、2025年10月28日（火）～30日（木）に開催されるガートナージャパン株式会社主催の「Gartner IT Symposium/Xpo(TM)」に出展および講演することをお知らせします。

当社の出展ブースでは、標的型攻撃メール訓練機能をはじめ、従業員一人ひとりのリテラシーレベルに応じたセキュリティ教育・訓練を実施できる「セキュリオ」のデモをご体験いただけます。

また、30日（木）に予定されている当社セッションでは、

『従業員の「行動変容」と「リテラシー向上」を両立する、効果的なセキュリティ教育の設計ノウハウ』をテーマに、

数千社へのコンサルティングと教育支援実績に基づく知見をもとに、セキュリティ教育の最新トレンドと効果的なセキュリティ教育の設計手法について解説いたします。

ご関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

セキュリオブースについて

セッション情報はこちら :https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/symposium-japan/sessions/detail/4174565-Stage-LRM-Designing-Security-Training-Balancing-Behavioral-Change-and-Literacy

「セキュリオ」ブースでは、デジタルトランスフォーメーション（DX）を進めるにあたり従業員のリテラシーに課題を感じている方や、社内のセキュリティ教育に関する進め方でお悩みの方を対象にコンテンツをご用意しています。

具体的には、「標的型攻撃メール訓練」「フィッシング報告」「eラーニング」「セキュリティアウェアネス」やその他を含む、セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の機能について個別に案内いたします。また、企業様にあった教育スケジュールのご相談はもちろんのこと、デモンストレーションを通じて操作方法についてもブースにてお試しいただけます。

こんな方におすすめ

- セキュリティ研修を行っているが、効果が見込めず悩まれている方- 社内のITリテラシーについて課題を感じている・施策を検討されている方- 今後DXに取り組む予定のある方で、リスク対策も併せて検討されている方

また、セキュリオキャラクターをモチーフにした展示会限定のノベルティもご用意しております。

ブースにお立ち寄りいただいた際は、ぜひスタッフにお声がけください。

出展概要

「セキュリオ」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54434/table/205_1_72d837592e65a1a722b32d2443044744.jpg?v=202510230556 ]

「セキュリオ」は、セキュリティ教育をだれでもかんたんに行うことができるクラウドサービスです。

学習コンテンツに加えて日常的な行動習慣にアプローチできるようなセキュリティ教育に特化した機能など、お悩みに合わせてカスタマイズしながらご利用いただくことが可能です。

担当者の工数をかけることなく、情報セキュリティコンサルタント監修の学習コンテンツで、従業員に正しい知識を身につけていただくことができます。また、定期配信可能なミニテストや標的型攻撃メール訓練の定期配信を通じて、継続的な教育を実現でき、セキュリティリテラシーを確実に向上させることができます。

また、フィッシングメールが届いた時を想定した訓練を行うことができます。メールが届いた際に担当者にいち早く報告できる機能も用意しており、社内のセキュリティ担当者へ報告する習慣づくりも行うことができます。

セキュリオ サービスサイト： https://www.lrm.jp/seculio/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,200社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援