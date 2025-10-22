亀山市上下水道部上水道課が、衛星データやAIを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューション「宇宙水道局」を導入

株式会社天地人

衛星データを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューション「宇宙水道局」を提供する、JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人）が、三重県亀山市上下水道部上水道課さまと契約したことをお知らせいたします。

日本の水道インフラが抱える社会課題

上水道の「水道管の老朽化」を背景に全国各地で大規模な漏水事故が相次いで発生しています。しかしながら、日本の水道管延長の約23.6％にあたる約17.6万kmの管路が法定耐用年数を超えており、現状の手法では経年管の点検・維持・修繕の実施に多額の費用を要するうえに、広域、かつ、短期間で行うことは困難とされています（出典：日本水道協会「水道統計」）。さらに今後は、少子高齢化・人口減少により料金収入や職員数の減少が見込まれるため、問題は深刻さを増す一方です。天地人は衛星データを活用し、これらの課題解決に寄与したいと考えています。

亀山市上下水道部上水道課の水道事業の取り組みのご紹介

三重県のほぼ中央に位置する亀山市は、東海道の宿場町として栄えた歴史と、鈴鹿山脈や伊勢平野に囲まれた豊かな自然環境を併せ持つ街です。市民の暮らしや地域産業を支える基盤として、水道の安定供給は欠かせない役割を果たしています。

亀山市の水道は、市内水源から取水し、浄水施設で処理された水を各家庭へ供給する仕組みを整えています。「亀山市新水道ビジョン」のもと、安全でおいしい水の安定供給や施設の耐震化、老朽管の更新などに取り組むとともに、学校での環境教育や情報公開の充実を進めています。さらに、経営の健全化や利用者対応の迅速化にも力を入れ、持続可能な水道事業の推進を図っています。

「宇宙水道局」は、漏水発見の効率化や調査範囲の絞り込み、業務のDX化を通して、亀山市上下水道部上水道課さまの次世代につながる水道経営に貢献できるよう尽力してまいります。

亀山市上下水道部上水道課さまのコメント

本市では、水道管の老朽化に伴う漏水リスクの増加に対応するため、従来から路面音聴調査などによる点検を行ってきましたが、時間・費用の面で効率化が求められていました。

「宇宙水道局」を活用することで、人工衛星データとAIを用いた漏水リスクの評価が可能となり、地上調査の精度向上と、調査対象の絞り込みによる効率化が期待されています。特に、更新計画の見直しに活用できる点が大きな利点です。

今後も先進技術を積極的に取り入れながら、安全で持続可能な水道サービスの提供に取り組んでまいります。

「宇宙水道局」について

「宇宙水道局」は、衛星データを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューションです。

1. 漏水リスク診断に基づく音聴調査支援

衛星データを活用した数メートル単位での管路のリスク診断により、高い解像度で現在・近未来の漏水のリスクの把握が可能です。また用途に応じて、メッシュ単位での漏水リスク診断にも対応します。漏水する可能性が高いエリアを絞り込むことで、優先的に調査すべき場所を簡単に見つけられ、効率的な維持管理を実現します。



2. 地域特性に応じた水道管の管路の更新計画策定支援

管路診断結果に基づく「健全度」（漏水リスク診断結果）と、一般住宅から重要給水施設（病院、学校、避難所など）まで、あらゆる施設や暮らしへの影響を包括的に考慮した「重要度」を組み合わせて評価することで複数の「更新優先シナリオ」を作成します。平時の漏水リスクを重視するシナリオや、災害時の社会的影響を重視するシナリオなど、地域課題や目的に応じた柔軟な設定が可能です。環境の変動を考慮したシナリオを通じて、各管路の更新優先順位を合理的かつ透明性をもって決定することで、有用性の高い計画策定を支援します。

「天地人コンパス 宇宙水道局」の本質的な価値は、長年蓄積されてきた自治体のデータと最新の衛星技術を融合させることにあります。この融合から生まれる「漏水リスクの情報」という新たな視点により、従来の音聴調査や更新計画といったアプローチが進化すると考えています。

過去の英知と未来の技術をつなぐこの取り組みが、限られた資源でより大きな効果を生み出す新しい水道事業の実現となるべく今後も貢献してまいります。

