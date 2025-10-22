MILIZE、千葉銀行「ちばぎんアプリ」にライフプランシミュレーション機能を導入

株式会社ＭＩＬＩＺＥ

株式会社MILIZE（本社：東京都港区、代表取締役：田中 徹、以下「MILIZE」）は、株式会社千葉銀行（本店：千葉県千葉市中央区、取締役頭取：米本 努、以下「千葉銀行」）が提供するスマートフォン向けアプリ「ちばぎんアプリ」に、当社が開発したライフプランシミュレーション機能を導入しましたことをお知らせいたします。

■導入の背景

近年、急速な社会変化や経済環境の複雑化により、個人のライフプランニングはますます重要な課題となっています。少子高齢化の進行や働き方の多様化に伴い、将来にわたる資産管理や生活設計に対するニーズは多様化し、よりきめ細かな支援が求められています。

こうした背景を踏まえ、千葉銀行では「一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする」というパーパスのもと、お客さまの人生設計を支援する新たな取り組みとして、ライフプランシミュレーション機能の導入を決定しました。

MILIZEは、金融工学とAI技術を活用し、地域金融機関様のDX推進とお客さまの課題解決を支援するパートナーとして、本機能の開発・提供を担当いたしました。

■ライフプランシミュレーション機能の概要

本機能では、お客さまが入力した情報をもとに将来の収支や貯蓄の推移を試算。統計データの活用により、年収や生活費等の細かな金額が分からなくても簡単に入力することが可能です。従来の一時的なライフプランから、長期的な人生伴走型のライフプランへのシフトを支援します。

■主な特長- 誰でも簡単入力年収や生活費などの入力欄には統計値を表示。細かい金額が分からなくても、統計データを活用して簡単に入力できます。- 直感的で分かりやすい「人生設計画面」入力した情報はグラフに反映され、将来の貯蓄額を確認しながら目標設計が可能。人生設計画面は以下の3つで構成されています。(1) 収入と支出グラフ：登録情報をもとに将来の家計推移をグラフで分かりやすく表示。配偶者の収入と合算して表示することも可能。(2) キャッシュフロー表：年齢ごとの詳細な収支や貯蓄額を横スクロールで確認可能。(3) アドバイス：同年代との比較やシミュレーション結果に応じたアドバイスを提供。- イベントの準備資金を管理できる「目標カード」結婚・住宅購入・教育資金など、様々なライフイベントの目標金額を自由に設定。イベントが発生する年齢の時点で、貯蓄が不足していないかをシミュレーションできます。



本取り組みは、地域に密着し、お客さま一人ひとりの夢や目標の実現を支援するための具体的なツールとして、MILIZEが持つ金融知見とテクノロジーを融合させたものです。

今後も、千葉銀行様との連携を通じて、お客さまの一人ひとりの人生設計を支援していきます。

■ 株式会社MILIZE 概要

社 名：株式会社MILIZE

U R L ：https://milize.co.jp/

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目12番38号 CANAL GATE SHIBAURA (キャナルゲート芝浦) ビル6階

設 立：2009年

代表者：代表取締役社長 田中 徹

事業内容：金融工学、AI研究、フィンテックツールの企画・開発・運用、金融マーケティング支援

■ 株式会社千葉銀行 概要

社 名： 株式会社千葉銀行

U R L： https://www.chibabank.co.jp/

所在地：千葉県千葉市中央区千葉港1-2

創 立： 1943年3月31日

代表者： 米本 努

事業内容：普通銀行業務

■ お問い合わせ

株式会社MILIZE

営業本部 本宮 江利子：milize-info@milize.co.jp

お問い合わせフォーム：https://milize.co.jp/contact