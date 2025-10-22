テイクアンドギヴ・ニーズがリーガロイヤルホテル京都と業務提携

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：岩瀬 賢治）は、RRH京都オペレーションズ合同会社（京都市下京区：職務執行者：舟山 英樹）と業務提携し、2026年1月より同社が運営するリーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路 総支配人：藤井 友行）の婚礼部門のコンサルティングをスタートいたします。

当社は全国で約60の直営ゲストハウスを展開し、ホテルを中心とした他施設のコンサルティングや運営受託事業も拡大しています。2017年から提携する東京會舘をはじめ、今年10月よりコンサルティングを開始する仙台ロイヤルパークホテルのほか、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル、リーガロイヤルホテル広島、リーガロイヤルホテル小倉、福岡の西鉄グランドホテルなど提携先を増やし、複数の会場において業績向上を実現いたしました。

新たに提携する「リーガロイヤルホテル京都」は、1969年の開業から55年以上、京都で愛され続けている伝統と格式のあるホテルです。東寺や西本願寺といった世界遺産へのアクセスが良い、京都駅から徒歩約７分の場所に位置します。古都の街並みや夜景を堪能できる日本唯一の回転展望フレンチレストラン等多彩なレストラン&バー、大小様々な宴会場、489室の客室を有し、観光客から地元の方々まで幅広く利用されています。

当社は、約12,000件という国内No.1の年間婚礼施行件数により培ったノウハウ、最新のウェディングトレンド情報、人材、システムインフラを備えるほか、各エリアのウェディングデータも有します。ここに、提携する外部施設での豊富なコンサルティング経験を加え、リーガロイヤルホテル京都の婚礼事業のさらなる価値向上を図ってまいります。

■リーガロイヤルホテル京都について

所在地：京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地

披露宴会場数：7会場

挙式会場数 ：2会場(チャペル1、神殿1)

交通アクセス：京都駅から徒歩約7分

京都駅より無料送迎バス約５分

WEBサイト：https://www.rihga.co.jp/kyoto

【株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ】

ハウスウェディングのパイオニアとして、「あそびごころとやさしさで、人の心を人生を豊かにする」をミッションに、全国で約60の結婚式場を運営し、年間約12,000件のウェディングをプロデュース。コンサルティング事業、ドレス事業、ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業などブライダル関連事業も展開する。2017年からはグループでTRUNK(HOTEL)を展開し、日本にブティックホテル市場の創造を目指す。

会社名 ：株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

設立 ：1998年10月

所在地 ：東京都品川区東品川2-3-12

代表者 ：代表取締役社長 岩瀬賢治

事業内容：国内ウェディング事業、ホテル事業、レストラン事業、コンサルティング事業、

ドレス事業、ブライダルクレジット事業、ハネムーン事業

WEBサイト：https://www.tgn.co.jp/