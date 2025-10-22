介護の未来を拓く！資格が取得できる「ひばりの学校」3年目へ　～応援割引キャンペーン実施～

シマダグループ株式会社

シマダグループの介護事業会社「シマダリビングパートナーズ株式会社」（本社：東京都渋谷区、代表取締役：島田 忠）は、2022年に開校した、『介護の現場で本当に役立つスキル』と『人と関わる喜び』を育む「介護職員初任者研修講座 ひばりの学校」が3年目を迎えるにあたり、2025年12月に新コースを開講いたします。あわせて、応援割引キャンペーンを実施。これまで多数の修了生が介護業界で活躍しており、自社運営施設「ガーデンテラスシリーズ」への就労を通じて、地域福祉の現場を支えています。

「ひばりの学校」の目的

介護の『入り口』を明るく、前向きに。

全国コンテスト受賞講師が直接指導する「ひばりの学校」は、介護の基礎を超えて、“人と関わる喜び”を育てる実践型スクールです。

資格取得だけでなく、修了後の就労支援を通じて、介護人材の育成と地域福祉の向上に貢献していくことを目的としています。

特徴

１.現役介護士が教えるリアルな授業

自社運営介護施設「ガーデンテラスシリーズ」のマネージャーや介護リーダー経験者など、現場の最前線で活躍する講師陣が指導。「教科書にないリアルな学び」が、ひばりの学校最大の魅力です。

２.少人数制で質問しやすい環境

各クラス定員は12名。受講生同士や講師との距離が近く、安心して学べるアットホームな雰囲気です。

３.資格取得から就労までを一貫支援

修了後は、希望者に自社施設での就労サポート制度を提供。キャッシュバック制度（当社規定あり）もあり、受講から就職までの流れがスムーズです。

４.北欧テイストの快適な学び舎

アロマが香る教室にWi-Fiおよびフリードリンクを完備しています。学びと癒しが共存する空間で、前向きな学びをサポートします。

こんな方におすすめ

アロマの香りでリラックス疲れたら無料のドリンク・お菓子をどうぞ

・介護職の仕事に興味はあるけれど、経験がなくて不安な方

・資格取得後にすぐに介護施設で働きたい方

・現場で活躍する介護士から実践的に学びたい方

・学びやすい少人数制など、学びに集中できる環境を希望される方

講師紹介

左：大根 右：土屋

大根 暢彦 Masahiro Ohne/介護士歴15年、当社在籍10年

「第13回オールジャパンケアコンテスト」優秀賞受賞。

テーマパークでの救命救急経験を経て介護の道へ。

生活相談員・マネージャー経験を生かし、介護で“おもてなし”の心を伝えるエンターテイナー。

土屋 貴史 Takafumi Tsuchiya/介護士歴16年、当社在籍11年

「第15回オールジャパンケアコンテスト(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000141221.html)」優秀賞受賞。

幼少期からのボランティア経験を経て介護の道へ。現場と教育を両立させ、次世代介護士の育成に力を注ぐ。また、社内研修講師としても活躍し、従業員向け研修や技術指導を通して組織全体のスキル向上にも貢献しています。



高橋 克也 Katsuya Takahashi /介護士歴17年、当社在籍8年

特別養護老人ホームや訪問介護など多様な介護現場を経験。

その後、マネージャーや生活相談員として運営・相談業務に携わり、現場で培った経験を生かして「ひばりの学校」講師を担当。受講生に寄り添いながら、介護のやりがいと楽しさを伝える指導を行っています。

※オールジャパンケアコンテストとは

介護士の技術・接遇・創意工夫を競う、全国規模の介護実践コンテスト。介護現場で培われたケアの工夫やチーム力を全国のステージで発表し合い、技術力とサービス品質の向上を目的に毎年開催されている。「ひばりの学校」開講当初から講師を務める大根・土屋は、コンテストで優秀賞を受賞。

全国の介護士の中でも高い専門性と人間力が認められた講師陣が、受講生一人ひとりに寄り添いながら指導を行います。

講座概要

＜日程＞

土曜クラス：2025年12月6日～2026年3月21日

申込締切：2025年11月29日（土）



＜受講料＞

定価58,000円のところ、12月受講生応援キャンペーンで40,000円（テキスト代込み）、就労サポート制度による内定後のキャッシュバックあり（当社規定あり）



＜講座内容＞



＜教室＞

シマダリビングパートナーズ株式会社 研修ラボ

〒160-0023 新宿区西新宿3-1-4 第2佐山ビル 6階



＜お申込み・お問合せ＞

電話：0120-120-788（9:00~18:00）

メール：contact@hibari-kaigo.jp

公式HP：https://shimada-slp.co.jp/school/

＜運営会社について＞

会社名：シマダリビングパートナーズ株式会社

代表取締役：島田 忠

本社：〒151-0053 渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル14階

事業内容：有料老人ホーム・高齢者向け住宅の運営事業、訪問介護・福祉用具貸与事業、保育事業等

電話番号：03-6275-1182

URL：https://shimada-slp.co.jp/

ガーデンテラス千歳烏山

■ ガーデンテラス https://garden-terrace.jp/

＝ 東京・神奈川・千葉・埼玉に全16施設展開 ＝

自宅の心地よさとホテルのおもてなしを実現する介護施設

グランジュール吉祥寺南

■ グランジュール https://grand-jour.jp/

＝ 尾山台・世田谷船橋・駒沢公園 ＝

アクティブライフをサポートする60歳からのサービスレジデンス

施設一覧はこちら :https://garden-terrace.jp/search【Movie公開】社長が介護現場にこっそり潜入！

介護職員初任者研修も取得した社長の島田忠が、介護のリアルを学ぶため、正体を隠して現場に潜入。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yABcIn9tTWQ ]

■シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年、世田谷区の一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しております。介護向けオンラインツアーを提供するグループ事業会社「東京トラベルパートナーズ」ではEXPO 2025 大阪・関西万博のツアーを実施し、シマダリビングパートナーズのご利用者にも新たな体験を提供しました。

多様な事業は「ひばりの学校」のカリキュラムや修了後のキャリアパスにも新たな可能性をもたらしています。

介護 × 飲食介護 × ホテル介護 × 旅行事業一覧はこちら :https://shimadahouse.co.jp/business