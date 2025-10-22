多機能睡眠サプリメントシリーズから、悩みに特化した2種類が登場！温活特化「サプリメント GABA サーモ」とダイエット特化「サプリメント GABA ダイエット」

株式会社ブレインスリープ

株式会社ブレインスリープ(本社：東京都千代田区、代表取締役：廣田 敦、以下「ブレインスリープ」)は、1粒で睡眠の質を向上させながら健康課題にアプローチする、機能性表示食品である多機能睡眠サプリメント「ブレインスリープ サプリメント GABA」（以下「サプリメント GABA」）シリーズの新商品として、温活に特化した「ブレインスリープ サプリメントGABA + サーモ」（以下「サプリメント GABA サーモ」）、ダイエットに特化した「ブレインスリープ サプリメントGABA + ダイエット」（以下「サプリメント GABA ダイエット」）をブレインスリープ オフィシャルサイトにて10月22日（水）より発売します。睡眠の質向上やストレス・疲労感を軽減する＜GABA＞とおなかの調子を整える＜乳酸菌K-1＞に手足の冷えや脚のむくみを軽減する＜ヒハツ由来ピペリン類＞や体重、体脂肪、中性脂肪、BMI値を改善する＜エラグ酸＞をそれぞれ追加し、睡眠の質向上&ストレス軽減に腸のケアを加え、さらに温活やダイエットをサポートします。

開発背景

「サプリメント GABA」シリーズは、脳と腸が双方向に影響し合う仕組み「脳腸相関」に着目し、睡眠の質を高めストレスを軽減する＜GABA＞とおなかの調子を整える＜乳酸菌K-1＞で眠りと腸を同時にケアできるサプリメントです。実際、腸内環境が良好な場合、睡眠の質が向上することが明らかになっています。※1

「サプリメント GABA サーモ」は睡眠の質に影響を与える健康課題としてこれからの季節特に気になる「冷え性」に着目し、良い寝つきの条件として、体の内部の温度“深部体温”が下がり、外部の温度“皮膚温度”が上がるという体温の変化が起こりますが、冷え性の方は、“深部体温”が下がりづらく、末梢の血流の悪さから“皮膚温度”も上がりにくい傾向にあります。

また、「サプリメント GABA ダイエット」は睡眠と肥満との関係に着目し、いびきや睡眠時無呼吸症候群(SAS)の悩みを持つ人の4人に3人がBMI値※2が25以上であることが複数の研究で示されており、※3さらに睡眠不足の状態では、食欲を増進させるグレリンというホルモンが約15%増加することが報告されています。※4睡眠不足は肥満を招き、肥満が睡眠の質を下げるという悪循環に陥りやすくなります。

こうした課題に対し悩みに合わせてサポートするプロダクトとして、「サプリメント GABA サーモ」および「サプリメント GABA ダイエット」を開発しました。

※2 BMI値とは体格を表す指標として国際的に用いられている指数で、[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で算出した値。

「ブレインスリープ サプリメントGABA」シリーズ商品特長（シリーズ商品共通）

今回発売するシリーズ商品のベースとなる「ブレインスリープ サプリメントGABA」は、脳×腸の同時アプローチで睡眠の質を根本から改善します。今回はこれらの機能に加えて、2つのお悩みに特化したシリーズ商品を展開します。

1.GABAが睡眠の質改善とストレス軽減をサポート

睡眠の質、深い眠りとすっきりとした目覚めの向上、仕事や勉強などによる一時的かつ精神的なストレスや疲労感の軽減に役立つ機能をもつ機能性関与成分GABAを100mg配合。GABAを服用すると7日間で深い睡眠時間が増加し、起床時の気分が改善するという機能が報告されています。※5

2.乳酸菌K-1が腸にアプローチ、お腹のコンディションを整える

乳酸菌K-1は、栄養豊かな乳（ミルク）の中で育つ動物性乳酸菌とは異なり、栄養分が少なく、低温で酸や塩分が多い過酷な環境を強い力で生き抜いてきた植物性乳酸菌は腸内でも力強い働きが期待できると言われています。

3.1日1粒で手軽に続けられる

ミニトマト約30個分のGABAとヨーグルト約50個分の乳酸菌がたった1粒で補えるので、手軽に続けられます。また富山のGMP認定工場で製造しているため、安心して服用できます。

「ブレインスリープ サプリメントGABA」シリーズラインナップ

【新商品１.】手足の冷えやむくみが気になる方の睡眠ケア「ブレインスリープ サプリメントGABA + サーモ」商品特長

１.ヒハツ由来のピペリン類が血流を改善

ヒハツは南アジア原産のコショウ科の植物の一種で、インドの伝統医療であるアーユルヴェーダや中国の漢方で生薬として利用されてきた植物です。長い歴史の中で受け継がれてきたこの植物に含まれるピペリン類により、体の巡りを内側から力強くサポートすることが期待でき、血流を改善し体温の低下を軽減します。※6さらに血流改善により、むくみの軽減もサポートします。※7

※6 冷えによる末梢（手足）の皮膚温度の低下

※7 健常な女性の足のむくみ（病的ではない夕方の一過性のむくみ）

２.10分で手の冷えが軽減

ヒハツ由来ピペリン類は毛細血管に作用し血管の収縮を緩和し、血液循環を促進することで末端への血流を改善します。その結果、手足の冷えが軽減され体温バランスが整います。実際にヒハツ由来ピペリン類を用いた検証では、摂取から10分後の温度変化で冷えの軽減が確認されました。

３.6時間でむくみが改善

血管収縮が緩和し血液循環が促進されると、冷えだけでなくむくみの改善にも繋がります。実際にヒハツ由来ピペリン類を用いた検証では、摂取から6時間後に脚のむくみが抑制されることが確認されました。

【新商品２.】肥満によるいびき防止をサポート「ブレインスリープ サプリメントGABA + ダイエット」商品特長

１.ザクロから抽出したエラグ酸が「脂肪形成阻害」と「糖質制御」に働きかける

5000年以上前から健康や美容を大切にする人々に愛用されてきたザクロに含まれるエラグ酸は、自然由来の天然ポリフェノール成分です。エラグ酸は脂肪細胞の新生と肥大を抑制し、摂取した糖質が脂肪細胞に蓄えられるのを抑制することで脂肪の蓄積を多面的にブロックします。

２.12週間で、体重・体脂肪・血中中性脂肪・ウエスト周囲径が減少し、高めのBMI値が改善

体重増加は基礎代謝の低下や脂肪の蓄積によって起こります。機能性関与成分エラグ酸が脂肪代謝に働きかけ、体重や体脂肪の減少をサポートします。さらに代謝機能の向上により、健康的な体型維持にも役立ちます。実際に肥満気味な方を対象に行った検証では、12週間のエラグ酸摂取で体重・体脂肪・血中中性脂肪・ウエスト周囲径が減少し、高めのBMI値が改善しました。

「ブレインスリープ サプリメントGABA + サーモ」「ブレインスリープ サプリメントGABA + ダイエット」商品詳細

株式会社ブレインスリープ

【会社概要】

設立 ： 2019年5月

所在地 ：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

代表取締役 ：廣田 敦

ブランドサイト：https://brain-sleep.com/

事業内容 ：ブレインスリープは、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニーです。専門家と連携した睡眠研究、オリジナルプロダクト開発、企業やクリニックへのコンサルティングなど、睡眠に特化したあらゆるソリューションで人や社会の可能性を目覚めさせることを目指します。