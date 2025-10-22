英文を正確に読むために必要な「構文」を身につけるための1冊！『リンケージ英語構文100　改訂版』を10月22日（水）に刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社(東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹)は、『リンケージ英語構文100 改訂版』を10月22日（水）に刊行いたしました。

本書は、英文を正確に読むために必須である「構文」の理解に役立つ一冊です。

今回の改訂では、構文のレベル分けやリスニング音声へのアクセスの簡略化を行ってより使いやすくしたほか、読解問題をブラッシュアップいたしました。

【「構文」とは】

英文における「構文」とは、英語特有の型や語順、つまり英文の構造・しくみのことを指します。単語や文法の知識だけでは英文の一部分を理解しているにすぎません。英文の枠組みを理解してはじめて、単語や文法の知識が本当の意味で使えるようになり、英文を正確に理解することにつながります。

【本書の特長】

１つの構文につき２ページの構成で、「例文解説」（英文構造の分析図解付き）→「EXERCISES」（構文を生かした読解問題と英作文問題）という流れで学ぶことができます。100の構文は「必修」と「差がつく」にレベル分けされています。

２種類の読解問題（単文／長文）は読解にも作文にも役立つものとなるようにブラッシュアップしました。特に長文読解問題は、ネイティブの先生が書き下ろして日本人の先生が設問を作成するなど、より生きた英語のなかで構文の用法を確認できるよう、刷新いたしました。

(紙面イメージ ※著作権の関係上、一部英文をぼかしていますが、実際の紙面では掲載しております。)

音声は、例文とEXERCISES第１問の短文読解問題の２種類を提供しており、紙面の二次元コードから直接リスニング音源へアクセスできるようにしました。

また、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

▼旺文社公式アプリ「英語の友」

https://eigonotomo.com/

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)・TOEFL(R)・IELTSなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、300冊以上の書籍に対応しています。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

■書籍概要

書名：リンケージ英語構文100［改訂版］

旺文社 編

定価：1,485円（税込）

刊行日：2025年10月22日

体裁：A5判 ／ 240ページ ／ 2色刷（別冊解答、別冊暗唱例文集付き）

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035500

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/