英国気分を楽しめる6日間！新宿小田急で「英国展」を10月29日から開催

写真拡大 (全15枚)

株式会社小田急百貨店

　小田急百貨店新宿店7階のイベントスペースでは、10月29日（水）～11月3日（月・祝）の期間、「英国展」を開催します。



小田急百貨店新宿店「英国展」

　バターの香り豊かなスコーンやキャロットケーキなどのフードのほか、パッケージも可愛い英国ブランドの紅茶を揃えます。また、『サンセリフ』のアップサイクルバッグが初登場するほか、秋の装いにもおすすめのタータンのアパレルや王室関連アイテム、スーベニア雑貨、テディベア、アクセサリーまでバラエティ豊かに展開します。「電話ボックスマグネット」を差し上げるお買い上げプレゼントも実施します。



■ケーキやスコーンなどの焼き菓子や英国紅茶を販売

　岐阜県に店舗を構える『SHALLE TONNE』のキャロットケーキやスコーンや、イギリス伝統のパンケーキ「クランペット」などの焼き菓子のほか、英国紅茶を販売します。



『SHALLE TONNE（シャレトンネ）』

『SECRET GARDEN Tea Salon （シークレットガーデンティーサロン）』

『アヴァロン』

●『SHALLE TONNE（シャレトンネ）』クラシックキャロットケーキ（１個）750円


●『SECRET GARDEN Tea Salon （シークレットガーデンティーサロン）』ビクトリア女王のケーキ（１個）730円


●『アヴァロン』クランペット（１枚）280円




『BIRCHALL（バーチャル）』

『ASHBYS OF LONDON（アシュビィズ オブ ロンドン）』

『ASHBYS OF LONDON（アシュビィズ オブ ロンドン）』

●『BIRCHALL（バーチャル）』 グレート リフト ブレックファスト（15包入）1,701円


●『ASHBYS OF LONDON（アシュビィズ オブ ロンドン）』キャディ入りオールドロンドン（20包入）3,850円


●『ASHBYS OF LONDON（アシュビィズ オブ ロンドン）』


・マイレディ（100g）2,700円


・マイレディ スコーン（１個）432円



※ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」にて、『アシュビィズオブロンドン』のスコーン（２種）とクランペット（２枚）のセットの店頭受け取りの事前予約を承っております。


URL：https://shop.odakyu-dept.co.jp/product/detail/s/7000116673



■英国王室関連アイテムや雑貨、テディベアも


『SANS-SERIF（サンセリフ）』

『STREET LONDON（ストリートロンドン）』

『NW1 ロンドン』

●『SANS-SERIF（サンセリフ）』バケット トート レッド（W22×H24.5cm）23,100円 ※現品限り


●『STREET LONDON（ストリートロンドン）』タータン マント （フリーサイズ）99,000円


●『NW1 ロンドン』ラバーダック各種（9cm）各1,980円




『Spode（スポード）』

『Charlie Bears（チャーリー ベアーズ）』

『ロイヤルミント』

●『Spode（スポード）』マグピンパネル（ファインボーンチャイナ/340ml） 5,500円


●『Charlie Bears（チャーリー ベアーズ）』イヤーベア 2025 19,800円


●『ロイヤルミント』エリザベス女王 追悼白銅貨（キュプロニッケル/直径3.8cm・28.28g）9,900円※限定10点



■お買い上げプレゼントを実施


「電話ボックスマグネット」

期間中、「英国展」会場にて１レシート5,000円（税込）以上お買い上げの各日先着50名様に「電話ボックスマグネット」を１点プレゼントいたします。






■「小田急百貨店オンラインショッピング」では紅茶や雑貨など先行展開中

　ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」では、10月26日（日）12時まで、紅茶や雑貨など50種以上のアイテムを展開中です。



ECサイトで先行展開中

◎小田急百貨店オンラインショッピング「英国展」


https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c0204　





＜開催概要＞


名称：「英国展」


期間：10月29日（水）～11月3日（月・祝）10時～20時 ※最終日は17時閉場


場所：小田急百貨店新宿店7階イベントスペース


所在地：東京都新宿区西新宿１―５-１（新宿西口ハルク）


アクセス：新宿駅西口すぐ


TEL：0570-025-888（ナビダイヤル）


URL：https://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/event/ukgoods.html　


協力：一般社団法人英友会