英国気分を楽しめる6日間！新宿小田急で「英国展」を10月29日から開催
小田急百貨店新宿店7階のイベントスペースでは、10月29日（水）～11月3日（月・祝）の期間、「英国展」を開催します。
小田急百貨店新宿店「英国展」
バターの香り豊かなスコーンやキャロットケーキなどのフードのほか、パッケージも可愛い英国ブランドの紅茶を揃えます。また、『サンセリフ』のアップサイクルバッグが初登場するほか、秋の装いにもおすすめのタータンのアパレルや王室関連アイテム、スーベニア雑貨、テディベア、アクセサリーまでバラエティ豊かに展開します。「電話ボックスマグネット」を差し上げるお買い上げプレゼントも実施します。
■ケーキやスコーンなどの焼き菓子や英国紅茶を販売
岐阜県に店舗を構える『SHALLE TONNE』のキャロットケーキやスコーンや、イギリス伝統のパンケーキ「クランペット」などの焼き菓子のほか、英国紅茶を販売します。
『SHALLE TONNE（シャレトンネ）』
『SECRET GARDEN Tea Salon （シークレットガーデンティーサロン）』
『アヴァロン』
●『SHALLE TONNE（シャレトンネ）』クラシックキャロットケーキ（１個）750円
●『SECRET GARDEN Tea Salon （シークレットガーデンティーサロン）』ビクトリア女王のケーキ（１個）730円
●『アヴァロン』クランペット（１枚）280円
『BIRCHALL（バーチャル）』
『ASHBYS OF LONDON（アシュビィズ オブ ロンドン）』
『ASHBYS OF LONDON（アシュビィズ オブ ロンドン）』
●『BIRCHALL（バーチャル）』 グレート リフト ブレックファスト（15包入）1,701円
●『ASHBYS OF LONDON（アシュビィズ オブ ロンドン）』キャディ入りオールドロンドン（20包入）3,850円
●『ASHBYS OF LONDON（アシュビィズ オブ ロンドン）』
・マイレディ（100g）2,700円
・マイレディ スコーン（１個）432円
※ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」にて、『アシュビィズオブロンドン』のスコーン（２種）とクランペット（２枚）のセットの店頭受け取りの事前予約を承っております。
URL：https://shop.odakyu-dept.co.jp/product/detail/s/7000116673
■英国王室関連アイテムや雑貨、テディベアも
『SANS-SERIF（サンセリフ）』
『STREET LONDON（ストリートロンドン）』
『NW1 ロンドン』
●『SANS-SERIF（サンセリフ）』バケット トート レッド（W22×H24.5cm）23,100円 ※現品限り
●『STREET LONDON（ストリートロンドン）』タータン マント （フリーサイズ）99,000円
●『NW1 ロンドン』ラバーダック各種（9cm）各1,980円
『Spode（スポード）』
『Charlie Bears（チャーリー ベアーズ）』
『ロイヤルミント』
●『Spode（スポード）』マグピンパネル（ファインボーンチャイナ/340ml） 5,500円
●『Charlie Bears（チャーリー ベアーズ）』イヤーベア 2025 19,800円
●『ロイヤルミント』エリザベス女王 追悼白銅貨（キュプロニッケル/直径3.8cm・28.28g）9,900円※限定10点
■お買い上げプレゼントを実施
「電話ボックスマグネット」
期間中、「英国展」会場にて１レシート5,000円（税込）以上お買い上げの各日先着50名様に「電話ボックスマグネット」を１点プレゼントいたします。
■「小田急百貨店オンラインショッピング」では紅茶や雑貨など先行展開中
ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」では、10月26日（日）12時まで、紅茶や雑貨など50種以上のアイテムを展開中です。
ECサイトで先行展開中
◎小田急百貨店オンラインショッピング「英国展」
https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c0204
＜開催概要＞
名称：「英国展」
期間：10月29日（水）～11月3日（月・祝）10時～20時 ※最終日は17時閉場
場所：小田急百貨店新宿店7階イベントスペース
所在地：東京都新宿区西新宿１―５-１（新宿西口ハルク）
アクセス：新宿駅西口すぐ
TEL：0570-025-888（ナビダイヤル）
URL：https://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/event/ukgoods.html
協力：一般社団法人英友会