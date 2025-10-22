「ITreview Grid Award 2025 Fall」formrunがフォーム作成ツール部門で23期連続Leader受賞！

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（東京都千代田区、代表取締役：秋山勝、以下「当社」）は、アイティクラウド株式会社（東京都港区、代表取締役社長：⿊野源太）が主催するアワード「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、当社が提供するフォーム作成管理ツール『formrun（フォームラン）』について、「フォーム作成ツール部門」で、満足度・認知度ともに優れた製品であると評価され、「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

■受賞概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/636_1_341cbf681d1bf0c7a1001cba94410ae1.jpg?v=202510230556 ]

formrunの受賞カテゴリ-フォーム作成ツール：

https://www.itreview.jp/categories/form-builder

■ITreview Grid Award 2025 Fallについて

ITreviewでは、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスについて集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる、独自の四象限マップ「ITreview Grid（アイティレビュー グリッド）」を展開しています。本アワードでは、2025年9月までに集まったレビューをもとに、同一カテゴリーの中で満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」に、満足度が優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジを発行しています。

■『formrun』について

『formrun』は、「全てのformをformrunへ」をミッションに掲げるフォーム作成管理ツールです。

フォーム作成時には、「お問い合わせ」「申し込み」「アンケート」など120種類以上のテンプレートから適したものを選択し、ドラッグ&ドロップやテキストの入力だけで、誰でも簡単にビジュアル豊かなフォームをノーコードで作成できます。また、フォームの回答をカンバン方式で管理し、顧客対応状況を可視化できます。それぞれの回答に対し、メール送信や対応した担当者の設定が可能なため、チームで効率的にフォームへの回答を管理できます。

導入各社からは現場の顧客対応における業務効率化やマーケティング成果の改善につながったという声を多くいただいており、2025年8月時点で累計50万ユーザーにご利用いただいております。



『formrun』は様々な業種・規模のユーザーから評価をいただいており、ITreview Grid Awardにおける「フォーム作成ツール部門」でのLeaderの受賞は、前回に続き23期連続となります。

▼ formrunの詳細について

https://form.run/home

▼ formrunに対するITreviewユーザー評価はこちら

https://www.itreview.jp/products/formrun/reviews

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/)