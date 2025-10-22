株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（東京都千代田区、代表取締役：秋山 勝、以下「当社」）は、アイティクラウド株式会社（東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が主催するアワード「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、当社が提供する、BtoBマーケティングにおける課題をまるごと解決するサービス『ferret One（フェレットワン）』が、「CMS部門」において満足度・認知度ともに優れた製品として20期連続で「Leader」を受賞し、さらに、今期は「MAツール部門」において初めて「High Performer」を受賞したことをお知らせいたします。

受賞概要カテゴリー：CMS / 受賞区分：Leader受賞概要カテゴリー：MAツール/ 受賞区分：High Performer

ferret Oneの受賞カテゴリ- CMS部門・MAツール部門

https://www.itreview.jp/products/ferret-one/reviews

■ITreview Grid Award 2025 Fallについて

ITreviewでは、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスについて集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる、独自の四象限マップ「ITreview Grid（アイティレビュー グリッド）」を展開しています。本アワードでは、2025年9月までに集まったレビューをもとに、同一カテゴリーの中で満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」に、満足度が優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジを発行しています。

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「現在のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」といった課題を、戦略設計・サイト構築・マーケティング運用の効率化・ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

『ferret One』は、さまざまな業種・規模のユーザーから高い評価をいただいており、ITreview Grid Awardにおける「CMS部門」でのLeader受賞は今回で20期連続となります。また、今期は初めて「MAツール部門」において「High Performer」としての評価を獲得しました。

▼ ferret Oneの詳細はこちら

https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?utm_source=prtimes-251021&utm_medium=referral)

▼ ferret Oneに対するITreviewユーザー評価はこちら

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/?utm_source=prtimes-251021&utm_medium=referral)