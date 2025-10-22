【ウェビナー】11/20（木）Salesforce連携方法の選び方：社内システムとデータ連携をするためのツールとは

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年11月20日（木）『Salesforce連携方法の選び方：社内システムとデータ連携をするためのツールとは』セミナーを開催します。

日 時：2025年11月20日（木）15：00～15：30

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

共 催：アステリア株式会社

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・Salesforceと基幹システムとのデータ連携にお悩みの方

・現場の負荷が課題となり、Salesforceの活用が進まない方

・周辺システムとのデータ連携を簡単に行いたい方

＜内容＞

本セミナーでは、Salesforceと他システムとのデータ連携方法について詳しく解説します。

Salesforceとのデータ連携には、Salesforce社が無償提供する「データローダー」、個別開発による「Web API」、そして拡張性に優れた「データ連携ツール（EAIツール）」の3つの方法があります。

それぞれのメリットとデメリットを比較し、実際の事例を交えながら、企業のニーズに最適な連携方法を見つけるためのヒントを提供します。

