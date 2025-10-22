【ウェビナー】11/20（木）Salesforce連携方法の選び方：社内システムとデータ連携をするためのツールとは

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年11月20日（木）『Salesforce連携方法の選び方：社内システムとデータ連携をするためのツールとは』セミナーを開催します。




https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4069322


日　時：2025年11月20日（木）15：00～15：30


会　場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）


主　催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社


共　催：アステリア株式会社


参加費：無料


定　員：50名


対　象：・Salesforceと基幹システムとのデータ連携にお悩みの方
　　　　・現場の負荷が課題となり、Salesforceの活用が進まない方


　　　　・周辺システムとのデータ連携を簡単に行いたい方




＜内容＞


本セミナーでは、Salesforceと他システムとのデータ連携方法について詳しく解説します。


Salesforceとのデータ連携には、Salesforce社が無償提供する「データローダー」、個別開発による「Web API」、そして拡張性に優れた「データ連携ツール（EAIツール）」の3つの方法があります。


それぞれのメリットとデメリットを比較し、実際の事例を交えながら、企業のニーズに最適な連携方法を見つけるためのヒントを提供します。



