大好評の「RECOVERY CARE＋(R)」から待望のインナーが登場！外出やお仕事、あらゆるシーンで疲労回復をサポート！！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、 2022年6月より一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア※1「RECOVERY CARE＋(R)（リカバリーケアプラス(R)）」を販売しております。店頭・ＥＣで大変ご好評いただいている本シリーズからこの度、九分袖肌着（インナータイプ）の販売を開始しました。

インナータイプのため、外出やお仕事、おうち時間や就寝時間等、シーンを選ばず着用でき、いつでも疲労回復をサポートします。本商品は、AOKIの全店舗ならびにAOKI公式オンラインショップにてご購入いただけます。

AOKI公式オンラインショップ（特集ページ）： https://www.aoki-style.com/recoverycareplus/

■AOKIの疲労回復ウェアラインナップ続々拡大中！

店頭・ＥＣで大変ご好評いただいているＡＯＫＩの疲労回復ウェア・RECOVERY CARE＋(R)（リカバリーケアプラス(R)）シリーズは、ホーム＆

スリープウェアの展開から始まり、今季からはワンマイルウェアとしてもお使いいただけるラウンジシリーズ、寒くなるこれからの季節に最適な

フリース素材のアイテム等、ラインナップを拡大してまいりました。

そしてこの度、さらに身近で疲労回復をサポートできるよう、新たに九分袖肌着（インナータイプ）の販売を開始しました。

本商品はインナータイプのため、外出やお仕事、おうち時間や就寝時間等、シーンを選ばず日常のあらゆるシーンで疲労回復をサポートします。Vネック部分は本体と同じ生地を二重に折り返して縫い付けることにより襟まわりの段差が少なく、やや広めに設計しているためビジネスシャツはもちろん、

Tシャツのインナーとしてもご着用いただけます。

「RECOVERY CARE＋(R)九分袖肌着（インナータイプ）」商品特長

１.一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア※1

身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミック繊維が体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアです。

※一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣

販売名：RECOVERY CARE＋ リカバリーケアプラス インナー

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000071

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-15オフィスアイ201

２.ご自宅でも職場でもあらゆるシーンで疲労回復をサポート

インナーのため、ご自宅でのリラックスタイムや就寝時をはじめ、出張や旅行、オフィス等、シーンでも選ばずご着用いただけます。

Vネック部分は本体と同じ生地を二重に折り返して縫い付けることにより襟まわりの段差が少なく、やや広めに設計しているためビジネスシャツはもちろん、Tシャツのインナーとしてもご着用いただけることも特長です。

また、九分袖のため長袖のインナーとして着用しても袖口から飛び出ないため、すっきりと着用できることができます。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1105-dfae2788a5ca6d03eb9c931ba8bd98bb.pdf