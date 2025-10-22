【サンバダンサーと祝う開業3周年DJイベント＆限定ディナー】ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー

写真拡大 (全4枚)

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

　ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー（所在地：東京都中央区銀座6-2-11、総支配人：関 寛子）では、2025年11月に開業3周年を迎えるにあたりアニバーサリーを祝うDJイベントを開催。また、１Fイル カルディナーレ 銀座コリドー店 クッチーナ イタリアーナで限定ディナーを提供します。




■ 開業3周年DJイベント「CANVAS LOUNGE 3rd Anniversary Party!」


　CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.のサウンドプロデューサーLAVAによるDJとサンバダンサーズが銀座コリドーをコパカバーナに変貌させ、すべてのゲストを巻き込む幸福感満載のダンサブルアニーバーサリーパーティーを開催します。


期間：2025年11月14日（金）


時間：19:00～翌2:00　※サンバダンサー出演時間：21:40～


店舗：２F CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.


料金：無料


問合せ：03-3573-8229　※予約不要


URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/ginzacorridor/news/mywytmtom/



■ 開業３周年記念限定ディナー


　トスカーナ料理を中心としたイタリアの郷土料理と豊富な種類を誇るイタリアワインが楽しめる1F イル カルディナーレ 銀座コリドー店 クッチーナ イタリアーナにて、前菜の盛合せ、ピッツァ、パスタに牛フィレ肉のグリルなど、全５品が楽しめる限定ディナーを提供します。



イル カルディナーレ 銀座コリドー店 クッチーナ イタリアーナ内観

期間：2025年11月14日（金）


時間：17:30～23:00（L.O. 20:30）


店舗：1F イル カルディナーレ 銀座コリドー店 クッチーナ イタリアーナ


料金：お一人様9,000円　飲み放題120分付


予約・問合せ：03-5373-8228　※要予約


URL：https://il-cardinale-ginza-korido.com/


＜開業３周年記念限定ディナーメニュー＞


前菜の盛合せ


　カンパチのカルパッチョ


　スペルト小麦と魚介サラダ


　生ハムとフルーツの盛合せ


ピッツァ


　フライドポテトとソーセージのビアンコピザ ナポリ風


パスタ


　魚介とキノコのペペロンチーノスパゲッティ


メイン


　牛フィレ肉のグリル　ポルチーニと赤ワインソース


デザート


　シェフのおすすめドルチェ





牛フィレ肉のグリル　ポルチーニと赤ワインソース

※料金には消費税が含まれます。 ※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合があります。



ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドーについて


コンセプトは「酔いしれる」。お酒、音楽、光、食、イベント、さまざまな仕掛けでエッジーな空間を演出、東京随一のナイトライフの提供を目指します。BAR HOPPINGが楽しめる3つのバーを併設し、全室にプロジェクター・高音質スピーカー・バスオーディオを備えた客室と、3種のお酒がテーマ。「銀座コリドー」という街の魅力を随所に散りばめた、これまでにないスタイルのホテルです。



ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー外観

所 在 地：東京都中央区銀座6-2-11


施設構成：客室（161室）、レストラン、バー＆ラウンジ（3か所）


アクセス：東京メトロ「銀座駅」C-1・C-2出口、


「日比谷駅」A-11・A-13出口、「有楽町駅」F-7出口徒歩約5分


JR「新橋駅」北改札出口、「有楽町駅」日比谷口 徒歩約6分


URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/ginzacorridor/


TEL: 03- 03-3573-1121





ロイヤルパークホテルズについて


ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。