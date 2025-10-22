King & Prince、2人体制初のドームツアー「King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME」Blu-ray & DVD　10月22日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、King & PrinceのBlu-ray & DVD「King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME」を10月22日（水）に発売します。

本作は、2024年に全国9都市で開催されたアリーナツアー「King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～」の追加公演として、2025年5月に開催されたドームツアーより東京ドーム公演の模様を収録したBlu-ray & DVDをリリースします。

今回のライブツアーは、メンバーがコンセプトを練り上げ、高橋海人が各楽曲をモチーフとしたキャラクターを描き下ろしたコンセプトアルバム『Re:ERA』の世界観を表現。メンバーを中心に映像・衣装・セットリストに至るまで細部までこだわり抜いた演出で、ライブ前半は『Re:ERA』収録曲を中心にした新たなKing & Princeの一面を楽しめる構成、後半戦は「HEART」「シンデレラガール」「ツキヨミ」など歴代のヒット曲を中心とした内容です。

初回限定盤の特典映像には、アリーナツアーとドームツアーの全公演分のMCを厳選し超ダイジェストでまとめた3時間超えのMCダイジェスト、2024年10月26日にららアリーナ 東京ベイで開催された、アリーナツアー初日公演の模様をダイジェストで収録。初日公演ならではの緊張感や、アリーナツアーでのみ披露された楽曲のパフォーマンスも楽しむことができます。

通常盤の特典映像には、2時間を超えるドキュメンタリーを収録。アリーナツアーから2人体制で初めて挑んだドームツアーまでの挑戦の軌跡と本番にかける想いに密着しています。ソロアングル映像として「I MY ME MINE」「エスコート」「HEART」「ツキヨミ」の4曲のほか、メンバーの素顔が垣間見えるバラエティ企画「King & Princeの間違い探し in DOME」も特別収録。京セラドーム大阪公演2日目に収録されたこの企画では、ライブの前後で舞台裏に仕掛けられた”間違い“をメンバーが探し出す、ここでしか見られない映像です。

King & Princeは11月15日（土）16日（日）にZOZOマリンスタジアム（千葉県）にて、「King & Princeとうちあげ花火2025」を開催予定です。昨年CDデビュー5周年の最後を締めくくるイベントとして実施したもので、King & Princeの音楽と花火がシンクロしたエンターテインメントです。今年はさらに内容をスケールアップし、デビューシングル「シンデレラガール」から今年8月リリースの17thシングル「What We Got ～奇跡はきみと～/ I Know」までの歴代の代表曲とともに夜空いっぱいに打ち上がる花火と、昨年以上に充実したKing & Princeのライブパフォーマンスを予定しています。

King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME Digest

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=PBbiXhdUapM ]

King & Prince「I MY ME MINE」-Re:ERA in DOME LIVE ver.-

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=YDrP1z2pHxk ]

King & Prince「僕のワルツ」-Re:ERA in LaLa arena TOKYO-BAY LIVE ver.-

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Vj_tcCnffLA ]

King & Prince「LOVE HACKER」-Re:ERA in DOME LIVE ver.-

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=dDNXuNYsPLo ]

King & Prince 「King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME」

10月22日（水）発売

■初回限定盤（Blu-ray/２枚組) 価格：7,104円 (税抜) 品番：UPXJ-9015/6

■初回限定盤（DVD/ 3枚組) 価格：6,584円 (税抜) 品番：UPBJ-9018/20

▼収録内容（約384分収録）

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全35曲収録

・MCダイジェスト

・King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 Digest

LOVE HACKER / WOW / COLORS / Cloudy / Harajuku / 生活(仮) / ボーイミーツガール /

愛し生きること / 僕のワルツ / I promise / かた結び / 1999

※スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、44Pフォトブック、三方背ケース）

※封入特典：8Pフォトブック

■通常盤（Blu-ray/２枚組) 価格：6,064円 (税抜) 品番：UPXJ-1014/5

■通常盤（DVD/ 2枚組) 価格： 5,544円 (税抜) 品番：UPBJ-1016/7

▼収録内容（約351分収録）

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）全35曲収録

・Documentary of King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ ARENA＆DOME

・ソロアングル映像 「I MY ME MINE」「エスコート」「HEART」「ツキヨミ」

・King & Princeの間違い探し in DOME

※通常トールパッケージ仕様

ライブ本編収録楽曲

・LOVE HACKER

・WOW

・moooove!!

・ROLLER COASTER

・I MY ME MINE

・Odyssey

・Magic of Love

・One Sided Love

・Life goes on

・A Little Happiness

・Funk it up

・Don't Grow Up

・HOTTER & HOTTER

・POPSTAR in the KINGDOM

・SPOTLIGHT

・Harajuku

・話をしようよ

・ボーイミーツガール

・染み

・今君に伝えたいこと

・エスコート

・名もなきエキストラ

・Hello!!!ハルイロ

・Love Paradox

・Super Duper Crazy

・ゴールデンアワー

・koi-wazurai

・HEART

・なにもの

・シンデレラガール

・ツキヨミ

・I Will...

・恋降る月夜に君想ふ

・Sha-la-laハジけるLove

・君に届け

先着外付け特典：

初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）

通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット

MCダイジェスト Teaser ＠King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=doFQ4k3QGSs ]

「King & Princeの間違い探しin DOME」Teaser ＠King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=s5KvER8R-UY ]

Documentary of King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ ARENA＆DOME Teaser

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=7cV3-ybrvHM ]

▼King & Prince オフィシャルアカウント

・YouTube：https://www.youtube.com/@kp_official_523

・X：https://x.com/kp_official0523

・Instagram：https://www.instagram.com/kp_official_523/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@kingandprince_um

・永瀬 廉オフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/ren.nagase.official/

・高橋海人オフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/kaito.takahashi_1999/