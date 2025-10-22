【ルイ・ヴィトン】メンズ「LV SKI」コレクションより新作アクセサリーを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メンズ「LV SKI」コレクションより、シックなグレーのデザインにメゾンを象徴するアイコニックなモノグラム・フラワーをあしらったマフラーやビーニー、レンズにダミエ・モチーフと卓越したトランク製造の歴史を想起させる光沢感のあるメタルアクセントを配したアイウェアなどの、新作アクセサリーを発売しました。

シックなグレーのデザインにブラック＆ホワイトの曲線とモノグラム・フラワーをあしらったイタリア製の「マフラー・グラフィック フラワー」。メンズ・プレタポルテに登場する手書き風の「Vuitton」シグネチャーを内側にさりげなく配しました。柔らかで暖かなウール混紡素材を使用し、たっぷりと施されたフリンジが心地よい質感を引き立てます。

製品名：マフラー・グラフィック フラワー

価格：111,100円

素材：ウール 58%、コットン 23%、ナイロン 18%、ポリウレタン 1%

サイズ：W 144 x H 17 cm

オリジナルデザインのテーマを受け継ぎつつ、エモーショナルな色合いで再解釈したリバーシブルの「ビーニー・LV クラッシュ グラフィック フラワー」。快適なコットン＆ウールの混紡素材で仕上げたブラックやホワイト、グレーのスタイルに、グラフィカルな渦のパターンと繊細な「Vuitton」シグネチャーで囲んだメンズ・プレタポルテを象徴するアイコニックなモノグラム・フラワーが際立ちます。

製品名：ビーニー・LV クラッシュ グラフィック フラワー

価格：99,000円

素材：コットン 47%、ウール 44%、ナイロン 9%

サイズ：W 28 x H 23 cm

贅沢なマストハブアイテムの「ビーニー・シグネチャー フリース」。ブラックのモノトーンにホワイトの「Vuitton」シグネチャーを刺繍したスタイリッシュな帽子には、冬の寒さに備えた暖かみのあるウール混紡素材を使用しました。アイコニックなモノグラム・フラワーを大胆に再解釈してフリースに埋め込んだデザインが一際目を引きます。

製品名：ビーニー・シグネチャー フリース

価格：92,400円

素材：ポリエステル 87%、ウール 13%

サイズ：W 24 x H 15.5 cm

ファッショナブルな技術的特徴と、ルイ・ヴィトンが長年にわたり培ってきたクラフツマンシップへの敬意が見事に調和する「LV フロスト・スキー マスク」。レンズにはダミエ・モチーフと卓越したトランク製造の歴史を想起させる光沢感のあるメタルアクセントを配し、ぴったりとフィットするストラップには手書き風の「Vuitton」シグネチャーをあしらいました。

製品名：LV フロスト・スキー マスク

価格：240,900円

素材：アセテートフレーム

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。