11月27日（木）発売、くどうれいんさんの最新エッセイ集『もうしばらくは早歩き』、書影公開！

株式会社新潮社

エッセイ、短歌、小説、そして童話まで、ジャンルを超えて幅広く活躍中のくどうれいんさんによる、「移動」をテーマにしたエッセイ集『もうしばらくは早歩き』（新潮社）の書影を公開いたします。

教習所の教官とのやり取りにこぼれる笑い、雨の日のタクシー運転手がくれたちょっとした喜び、自転車と紡いだ学生時代の思い出にあふれる切なさ――『もうしばらくは早歩き』は、移動の景色とともに、とりどりの感情が呼び起こされるエッセイ集です。

本書のカバーに素敵な早歩きサボテンを描いてくださったのはhakowasaさん。描き下ろしカットは本文内にも掲載されていますので、ぜひ、お手に取ってご覧ください！

くどうれいんさんからのコメント

わたしは背が低いくせに、人一倍歩くのがはやい。誰かと一緒に歩くときはいつもむずむずしてしまう。「次のエッセイ、旅行記とかどうでしょう」と編集さんに言われてまず思い浮かんだのがそのどうしようもない早歩きだった。ひとりで旅に出ようと思ったことのないわたしだけれど、移動の思い出ならたくさんある。わざわざ写真を撮ったりしないようなちいさな移動の繰り返しが、人生をゆっくりと押し動かす。

■書籍内容紹介

新幹線、車、飛行機、ローラースケート、台車、たらい船、象、そして自分の足――多彩な移動手段を使った先に立ち現れるさまざまな風景。教習所の教官とのやり取りには笑いがこぼれ、自転車と紡いだ学生時代の思い出には切なさがあふれる。短歌から小説まで、言葉と心を通わせてきた書き手が贈る、一歩ふみ出すエッセイ集。

■著者紹介：くどうれいん

撮影：森清

1994年生まれ。岩手県盛岡市出身・在住。エッセイ集に『わたしを空腹にしないほうがいい』『うたうおばけ』『虎のたましい人魚の涙』『桃を煮るひと』『コーヒーにミルクを入れるような愛』『湯気を食べる』、歌集に『水中で口笛』、小説に『氷柱の声』『スノードームの捨てかた』、日記本に『日記の練習』、創作童話に『プンスカジャム』、絵本に『あんまりすてきだったから』など著書多数。

■書籍データ

【タイトル】もうしばらくは早歩き

【著者名】くどうれいん

【発売日】2025年11月27日（木）

【造本】四六判ソフトカバー

【定価】（税込）1,760円

【ISBN】978-4-10-356531-4

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356531/