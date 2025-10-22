あいみょん18th SINGLE『ビーナスベルト』リリース記念！ JOYSOUNDのカラオケで歌って、オリジナルグッズを当てよう！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、あいみょん 18th SINGLE『ビーナスベルト』のリリースを記念して、オリジナルグッズが当たる『あいみょん×JOYSOUND コラボキャンペーン』を、本日10月22日（水）から開催します。

本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、あいみょん「ビーナスベルト」を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじであいみょん「ビーナスベルト」オリジナルベルトを抽選で5名様にプレゼント！なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、ご応募いただけます。

この機会をお見逃しなく、あいみょんとJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。

＝＝＝ あいみょん×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ＝＝＝

◆実施期間：2025年10月22日（水）11:00 ～ 2025年12月21日（日）23:59

◆対象機種：JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX

◆参加方法：対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。

※1曲につき1日1回応募できます。当選はお一人様につき1回のみ有効となります。

【課題曲】 ビーナスベルト

◆プレゼント：あいみょん「ビーナスベルト」オリジナルベルト…5名様

▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1437/index

▽『キョクナビアプリ』詳細ページ：https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp