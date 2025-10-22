【2025年 GMO顧客満足度ランキング】「サブスク型動画配信サービス」の総合1位はDMM TV【GMOリサーチ＆AI】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループで、インターネットリサーチ事業を展開するGMOリサーチ&AI株式会社（代表取締役社長：荻田 剛大 以下、GMOリサーチ&AI 略称：GMO-R&AI）は、2025年10月22日に同社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」において、2025年の「サブスク型動画配信サービス」（※1）カテゴリのランキング結果を公開しました。同カテゴリの総合ランキングでは、DMM TVが1位に輝きました。

「GMO顧客満足度ランキング」では、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しています。情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

（※1）以下すべての条件を満たす定額制動画配信サービスを「サブスク型動画配信サービス」と定義しています。

1）料金体系として、サブスクリプション方式を採用している

2）ユーザー投稿コンテンツを含んでいない

3）ストリーミング動画コンテンツを含んでいる

4）アダルトのみ、ギャンブルのみ、もしくはその両方のコンテンツのみを扱うサービスでない

【調査概要】

・調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

・調査方法：オンライン調査

・調査回答者数：14,161名

・ランクイン回答数：ランクイン企業の最低回答者数は100名以上

・調査期間：2025年8月14日～2025年9月19日

・調査対象：

‐性別：指定なし

‐年齢：18～84歳

‐地域：全国

‐条件：以下すべての条件を満たす人

1)自身のアカウントでサブスク型動画配信サービスを利用していて、かつ、料金を把握している人

2)現在利用している人で、2ヶ月以上継続登録している人

・調査企業・サービス数：17（※2）

・定義：以下すべての条件を満たす定額制動画配信サービス

1）料金体系として、サブスクリプション方式を採用している

2）ユーザー投稿コンテンツを含んでいない

3）ストリーミング動画コンテンツを含んでいる

4）アダルトのみ、ギャンブルのみ、もしくはその両方のコンテンツのみを扱うサービスでない

（※2）調査対象企業は、当社が独自に実施したデスクリサーチをもとに、利用者数が多いと考えられる企業・サービスを中心に選定しています。加えて、調査回答者による自由記述で挙げられた企業・サービスについても、一部を対象に含めています。

【ランキング結果】2025年「サブスク型動画配信サービス」カテゴリ

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/vod-sub_2025/

■総合ランキング（上位3位）

「サブスク型動画配信サービス」カテゴリの総合ランキングでは、DMM TVが1位に輝きました。利用者からの推奨理由としては、料金の手頃さやコストパフォーマンスの高さといった金銭的メリット、アニメと2.5次元ミュージカル動画の充実度などを支持する声が寄せられました。

・「月額料金が550円で、とてもリーズナブルな価格設定になっている。」（20代 男性）

・「アニメを中心に見るのであればコストパフォーマンスの面から最適と言えます。」（60代 男性）

・「2.5次元の舞台関係の配信がとにかく充実している。ここでしか見られないものも多い。」（40代 女性）

2位のdアニメストアについては、アニメ作品の充実度と料金の手頃さを評価する声が多く寄せられました。

3位のNetflixについては、作品数の多さやジャンルの幅広さ、海外ドラマ・映画の充実度、オリジナル作品の質の高さといった点が支持されました。



※読みやすさのため、一部コメントに編集を加えています。

■項目別ランキング（上位3位）

5つの項目別ランキングでは、「手続きのしやすさ」「動画の見やすさ（再生速度の調整や画質など）」「コストパフォーマンス」の3項目でDMM TVが1位に輝きました。また、「アプリ・サイトの使いやすさ」「コンテンツの充実度」ではdアニメストアが1位を獲得しました。

ランキング結果の詳細、他カテゴリのランキングについてはGMO顧客満足度ランキングサイト(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/）にてご覧いただけます。

【利用実態データ】最も頻繁に視聴している動画のジャンル（男女別）

選択した「サブスク型動画配信サービス」で最も視聴している動画ジャンルをたずねたところ、男女ともに「アニメ」が最も高い回答率を示しました。

男性では、「洋画」「スポーツ」の回答率が女性より5.0ポイント以上高く、女性では、「国内ドラマ」「韓国ドラマ」が男性よりも5.0ポイント以上高い結果となり、利用傾向の違いが明らかになりました。

【「GMO顧客満足度ランキング」について】

「GMO顧客満足度ランキング」は、GMOリサーチ&AIが、各業界・サービスの調査を実施し、その結果をもとにランキングを作成・公開するプラットフォームです。GMOリサーチ&AIが保有する国内最大級3,500万人以上（※3）のアンケートパネル（※4）を活用し、厳格な調査手法に基づいて作成された、公平かつ正確で信頼性の高いランキングを公表しています。

同ランキング評価に基づく「GMO顧客満足度ランキング」称号を通じて、企業のブランド価値の向上と、消費者のサービス・商品選択を支援する信頼性の高い情報を提供します。

GMO顧客満足度ランキングが設定する商標ロゴのご利用については、問い合わせフォーム(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/)（URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/inquiry/）よりお問い合わせください。

（※3）2025年8月時点

（※4）パネルとは、アンケート協力の承諾を得ている生活者の集合体

【GMOリサーチ&AI株式会社について】

GMOリサーチ&AIは「想いを、世界に」をフィロソフィーに掲げ、企業と生活者の関係の再構築を実現する、新しいマーケティング・ソリューション・プラットフォームを普及させる事業を展開しています。

世界130以上（※5）の国と地域で消費者にインターネットリサーチが可能なパネルネットワークとAI技術を活用して、日本のみならず世界各国の企業から調査依頼を受けています。

（※5）2025年8月時点 提携パネルを含む

※記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOリサーチ&AI株式会社

国内営業部 平田・白取

TEL：03-5459-5565

E-mail：gmo-cs@gmo-research.ai

【GMOリサーチ&AI株式会社】（URL：https://gmo-research.ai/(https://gmo-research.ai/)）

会社名 GMOリサーチ&AI株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 荻田 剛大

事業内容 インターネットリサーチ事業

資本金 1,000万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2025 GMO Research & AI, Inc. All Rights Reserved.