“当たりすぎる占い師” Love Me Doの大予言本が発売！ お守り代わりに持ち運べる開運グッズセットの予約受付も開始

株式会社インプレスホールディングス『Love Me Doの大予言2026～人が人を支配する最後の年～』表紙

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『Love Me Doの大予言2026～人が人を支配する最後の年～』を、2025年12月19日に発売します。

数々の予言を的中させ、「当たりすぎる！」と話題の占い師“ラブちゃん”ことLove Me Do。2024年に発売した『Love Me Doの大予言2025～新しい自分で幸運へのアップデート！～』は7刷の重版を記録。さらに2025年12月29日（月）にはLINE CUBE SHIBUYAにて自身最大規模のライブを開催するなど、人気を博しています。

本書はそんなラブちゃんによる2026年の大予言本です。丙午（ひのえのうま）の2026年に何が起こるのか、注目すべき星の動きを徹底解説。さらに毎月の予言も完全網羅しています。そのほか、運のバイオリズムの紹介、“2025年7月5日”はなぜ騒がれたのかなど、さまざまなトピックについての解釈がラブちゃん独自の視点で綴られた1冊です。

リットーミュージックのECサイト『T-OD』では、10月22日（水）11:00から11月6日（木）23:59まで、本書の限定グッズセットの予約を受け付けます。予約販売のみとなるグッズセットの内容は、「書籍」「ラブパカス☆お守りぬいぐるみキーチェーン」「ラブパカス☆お守りステッカー」「ブラック・ラブパカス☆お守りステッカー」です。

グッズは、ラブちゃん＋アルパカ＋ペガサスとして生まれた開運キャラクター「ラブパカス」「ブラック・ラブパカス」がモチーフ。ぬいぐるみキーチェーンはバッグに付けて持ち歩けるサイズで、流行りの「ぬい活」にピッタリ。ステッカーはスマホケースにも入れられるサイズです。お守り代わりに持ち歩いて、運気アップに繋げましょう！ 期間限定の予約販売（なくなり次第終了）になりますので、お早めにご予約ください。

「ラブパカス☆お守りぬいぐるみキーチェーン」「ラブパカス☆お守りステッカー」「ブラック・ラブパカス☆お守りステッカー」

■書誌情報

書名：『Love Me Doの大予言2026～人が人を支配する最後の年～』

著者：Love Me Do

仕様：四六判／192ページ予定

定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

発売：2025年12月19日

発行：リットーミュージック

商品ページ：https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125343011/

《CONTENTS》

第1章：運のバイオリズム

第2章：“2025年7月5日”から学ぶべきこと

第3章：注目すべき星の動き

第4章：Love Me Doの大予言2026

第5章：人が人を支配する最後の年

最終章：そして、AIは神になった

■書籍＋限定グッズセットに関して

期間限定の予約販売で、なくなり次第終了になりますので、お早めにご予約ください。

商品名：『Love Me Doの大予言2026～人が人を支配する最後の年～』書籍＋ぬいぐるみキーチェーン＋ステッカーセット

価格：5,940円（税込）

セット内容：書籍、ラブパカス☆お守りぬいぐるみキーチェーン、ラブパカス☆お守りステッカー、ブラック・ラブパカス☆お守りステッカー

予約期間：2025年10月22日（水）11:00～2025年11月6日（木）23:59予約終了

商品お届け予定日：2025年12月19日（金）以降、順次出荷を予定しております。順次発送のため数日かかる場合がございますので、予めご了承ください。

送料：850円（税込、1個口）

予約ページ：https://t-od.jp/products/lovemedo2026

PROFILE

Love Me Do

占い師、風水師、占星術師。東洋、西洋の占術に精通し、テレビ・ ラジオ出演多数。『ヒルナンデス！ 』（日本テレビ系）の鼻占い金運診断、『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）で夢占い師、『有吉ジャポン』（TBS系）では人気占い師・動くパワースポットとして、また、『アッコにおまかせ！』（TBS 系）、『あさイチ』（NHK）、『ニノさん』（日本テレビ系）、『関ジャニ∞クロニクルF』（フジテレビ系）、『ノンストップ！』 ( フジテレビ系)、『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）、『ラヴィット！』（TBS 系）、『Jリーグプレビューショー』（DAZN）にも占い師として出演。『王様のブランチ』（TBS 系）では「風水キャッツアイ」という風水コーナーを担当していた。占い以外では『やべっち F.C.』（テレビ朝日系）のフットサル対決などの出演がある。

また、『ハーパーズ バザー』（ハースト婦人画報社）、『25ans』（ハースト婦人画報社）、『ムー』（ワン ・パブリッシング）、『月刊ザテレビジョン』（KADOKAWA）で占いの連載をしている。 全国で行われる占いライブは「会うと運がよくなる」「歩くパワースポット」などと言われ、予約がとれないほど。占った人の人生を変える占い師として人気がある。 著書に『3秒でわかる！手のひら手相術 手に龍神様が走る！』（さくら舎）、『1秒で分かる! 人相術 顔には9人の神さまがいる!』（光文社）、『「もしもし神様ですか？」幸運を呼び込む開運スマホ術』（リットーミュージック）、『Love Me Doの大予言～2021 年から輝く未来を築くために～』（リットーミュージック）、『金運大全 仕事運、財運、勝負運が上がり、たちまちお金がやってくる160の方法』（大和出版）、『幸せを運ぶ10の龍の育て方 手のひらで龍を覚醒させよう』（サイゾー）、『絶望したあなたが幸せになる方法』（日本文芸社）、『ツイてる人ほど変化してる─幸せを呼び込む小さな魔法のルーティン─』 (ヨシモトブックス)、縁切り、不運退散…「結界」を張って、ラクになる1分で超絶開運セルフお祓いブック(大和出版) 、『Love Me Doの月と龍が導く 守護龍占術』（ブティック社）、『Love Me Doの月と龍が導く 月占星術』（ブティック社）、『Love Me Doの大予言2025～新しい自分で幸運へのアップデート！～』（リットーミュージック）ほか多数。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

