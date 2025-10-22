２０２６万円の水晶玉も！テーマは「大人の自由研究福袋」　大丸東京店　２０２６年福袋

株式会社大丸松坂屋百貨店

物価高が続く中でも、ご自身の趣味や好きなことにはこだわりを持って丁寧に向き合われる方が多いことから、大丸東京店の２０２６年福袋のテーマ「大人の自由研究福袋」とし、このテーマに沿って有志の社員が企画しました。その中から、実際に２０２６年のお正月に販売する福袋をいちはやくご紹介いたします。

２０２６年にちなんだ２０２６万円福袋

◎風水 ２０２６年開運・改運福袋 ２０２６万円 限定数１・抽選販売／１１階〈風水改運中心〉

レインボー水晶大玉＋スターローズクォーツ大玉（各直径約３５ｃｍ）がセットになったＷ水晶大玉福袋。６０年に一度の丙午は火のエネルギーが極まり、情熱・革新・再生を象徴する年。そんな新時代に幸運を呼び込む“改運の象徴”を特別に福袋にしました。七色の光を放つ【レインボー水晶大玉】と、星を宿す【スターローズクォーツ大玉】いずれも一点ごとに厳選された大玉で、その大きさは国内最大級！

大人の自由研究福袋

◎デパ地下・デパイチケーキ制覇福袋 ３万円 限定数５／１階・地階和洋菓子売場 抽選販売

デパ地下ケーキコンプリート応援券！券面に記載のショップの生ケーキ購入５万円分（５００円券×１００枚セット）※２０２６年６月末まで有効予定 一度はやってみたい「デパ地下のケーキ制覇」を実現！大丸東京店１階・地階和洋菓売場の１５ブランド以上約１００種のケーキをお好きなときに食べられるケーキ制覇福袋！

◎私だけの花火大会福袋 ６６万円 限定数１（１組２～４名様）／１０階〈Ｏｔｏｎａｍｉ Ｌｏｕｎｇｅ Ｔｏｋｙｏ〉抽選販売

花火について学び、世界に一つだけの自分のオリジナル花火を作り、鑑賞を行う１日１組限定のオリジナル花火大会ができる福袋。打ち上げ花火１発・噴火花火１発を制作後、最初にお客様が製作した花火の鑑賞、その後打ち上げ花火７５発＋特殊効果花火＋音楽によるオリジナルプログラムを鑑賞。

◎大人の非日常体験福袋 ５,０００円 限定数１０／１０階〈Ｏｔｏｎａｍｉ Ｌｏｕｎｇｅ Ｔｏｋｙｏ〉抽選販売

人気の和菓子づくりや本格金継ぎなど‟非日常体験”を豊富なメニューからお選びいただける‟大人のための”福袋です！

※１万１０００円分のＯｔｏｎａｍｉ体験が利用できます。

◎AIを育む盆栽福袋 松２０万２千６百円（限定数１）・竹３万円（限定数５）・梅１万円（限定数１０）／１０階〈盆栽清香園〉抽選販売

ＡＩ・効率化の時間だからこそ、“手間暇かける時間”が心を豊かにするのでは？！新年から始まる１年の暮らしを盆栽を通じて豊かにできる福袋を。盆栽の基礎知識を学び、実際に体験するワークショップをご用意しました。

【松】特別な盆栽５種の中からお好みの盆栽をお選び。それぞれの樹種のミニ苗を用意し、実践的な作業を一緒に行い、練習。アフターケアもマンツーマンで対応。

【竹】樹齢１５年ほどの真柏、中型の梅の苗木を用意。鉢は柴勝や常滑などの上質なものを用意したワンランク上の体験。

【梅】ミニ松・小さな梅・トウカエデ、もみじの中からお好みの樹種を１つ仕立てる。 盆栽初心者の方でも十分に楽しめる体験。

◎リトリート体験福袋 ８,０００円 限定数２０ 抽選販売

屋上ヨガとお散歩で心と身体を整える、東京駅にある大丸東京店ならではの働く女性の為の福袋！

松坂屋上野店の屋上でヨガをした後、松坂屋上野店から大丸東京店までお散歩をする企画。

ゴール地点の大丸東京店で、お土産（リトリートグッズ）をお渡しします！

※価格は全て税込です。